Son Dakika Haberleri: Üsküdar Paşapkapısı Cezaevi önünde hafriyat kamyonu devrildi; sıkışan sürücü kurtarıldı (1)
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Üsküdar Paşapkapısı Cezaevi önünde hafriyat kamyonu devrildi; sıkışan sürücü kurtarıldı (1)

2 saat önce

ÜSKÜDAR'da bulunan Paşakapısı Cezaevi'nin çevre duvarı örme çalışmaları sırasında, duvar taşları boşaltılırken kamyon devrildi.

Üsküdar Paşapkapısı Cezaevi önünde hafriyat kamyonu devrildi; sıkışan sürücü kurtarıldı (1), System.String[]
ÜSKÜDAR'da bulunan Paşakapısı Cezaevi'nin çevre duvarı örme çalışmaları sırasında, duvar taşları boşaltılırken kamyon devrildi. Sürücü kamyonun içinde sıkıştı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sürücü kamyondan çıkarıldı. Yol çift yönlü trafiğe kapatıldı. Çalışmalar sürüyor.


- İstanbul
Paşakapısı Cezaevi, İtfaiye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:26 Kaynak: DHA
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