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(ÜSKÜDAR PAŞAPKAPISI CEZAEVİ ÖNÜNDE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ; SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

1 saat önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAÜsküdar'da Paşakapısı Cezaevi önünde çevre düzenlemesi yapılan alana duvar taşı döken hafriyat kamyonu devrildi.

(ÜSKÜDAR PAŞAPKAPISI CEZAEVİ ÖNÜNDE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ; SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI, System.String[]

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Üsküdar'da Paşakapısı Cezaevi önünde çevre düzenlemesi yapılan alana duvar taşı döken hafriyat kamyonu devrildi. Kazada kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, kaza sırada olay yerinden geçen bir otomobil, dökülen taşların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Üsküdar Salacak Mahallesi Tunusbağı Caddesi üzerinde meydana geldi. İbrahim Uzun yönetimindeki 34 GB 2003 plakalı taş yüklü hafriyat kamyonu, Paşakapısı Cezaevi önündeki alanda çevre düzenlemesi için getirilen taşları dökerken devrildi. Devrilmesiyle birlikte kasasındaki taşlar yola savruldu. O sırada olay yerinden geçen bir otomobil, dökülen taşların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Sürücüsü İbrahim Uzun, kamyon içinde sıkıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sürücü Uzun,  olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın bir görgü tanığı, "Biz buradaki kafede oturuyorduk. Kamyonun birden devrilme sesini duyduk. Kamyon içindeki kazazedeyi kurtarmaya çalıştık. İtfaiye geldi, ambulans geldi. Burada Paşakapısı Cezaevi'nin duvarları değişiyor. Onunla alakalı buraya taş getirmişlerdi. Kamyon taşları boşaltırken aniden devrildi." dedi.
Kaza sırasında olay yerinden geçen ve kazadan son anda kurtulan otomobilin sürücüsü ise, "Arabamla geçiyordum. O taş dolu şeyin düştüğünü gördüm, durdum. Ondan sonra yavaş yavaş ucu ucuna kurtuldum. Arabamla beraber ben bunun altında kalacaktım. Son anda durmasam kalacaktım." diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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-Kamyonun devrildiği cadde genel görüntü
-Sıkışan sürücünün çıkartılması
-Sürücünün ambulansa taşınması
-Devrilen kamyon
-Yola dökülen taşlar
-Çevre düzenlemesi yapılan alan
-Kazayı gören kişi ille röp
-Olay yerindeki  polis ekipleri
-Olay yerindeki itfaiye ekipleri
-Otomobil sürücüsü ile röp
-Genel ve detay


Paşakapısı Cezaevi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:33 Kaynak: DHA
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