Üsküdar Rasathane Caddesi'nde ilerleyen belediye otobüsü, yağlanma ve yağış nedeniyle kayganlaşan...
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Üsküdar Rasathane Caddesi'nde ilerleyen belediye otobüsü, yağlanma ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak minibüse çarptı.
Üsküdar Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:40 Kaynak: İHA
Rasathane Caddesi'nde ilerleyen belediye otobüsü, yağlanma ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak minibüse çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, minibüs kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL
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