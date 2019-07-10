Son Dakika Haberleri: Üsküdar Rasathane Caddesi'nde ilerleyen belediye otobüsü, yağlanma ve yağış nedeniyle kayganlaşan...
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Üsküdar Rasathane Caddesi'nde ilerleyen belediye otobüsü, yağlanma ve yağış nedeniyle kayganlaşan...

44 dakika önce

Üsküdar Rasathane Caddesi'nde ilerleyen belediye otobüsü, yağlanma ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak minibüse çarptı.

Üsküdar Rasathane Caddesi'nde ilerleyen belediye otobüsü, yağlanma ve yağış nedeniyle kayganlaşan..., System.String[]
Üsküdar, 3. Sayfa
Üsküdar Rasathane Caddesi'nde ilerleyen belediye otobüsü, yağlanma ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak minibüse çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, minibüs kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:40 Kaynak: İHA
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