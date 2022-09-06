ÜSKÜDAR'DA KAMYON DEVRİLDİ - Son Dakika
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ÜSKÜDAR'DA KAMYON DEVRİLDİ

06.09.2022 14:02
ÜSKÜDAR'DA KAMYON DEVRİLDİ

Üsküdar Rasathane Caddesi'nde yokuş aşağıya inen kamyon devrildi.

Üsküdar Rasathane Caddesi'nde yokuş aşağıya inen kamyon devrildi. Kamyondaki 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Üsküdar Küçüksu Mahallesi Rasathane Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FYB 18 plakalı içinde üç kişinin bulunduğu kamyon, yokuş aşağıya inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle duvara ve doğalgaz kutusuna çarparak, devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonda bulunan üç kişi kendi imkanlarıyla araç içinden çıkmayı başarırken kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Görüntü dökümü

-devrilen kamyondan görüntü -yıkılan duvardan görüntü -doğal gaz kutusundan görüntü-kamyonun kaldırılması

-genel ve detay görüntü


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'DA KAMYON DEVRİLDİ - Son Dakika

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