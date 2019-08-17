Son Dakika Haberleri: Üsküdar sağanak yağış sonrası sular altında kaldı
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Üsküdar sağanak yağış sonrası sular altında kaldı

45 dakika önce

Üsküdar sağanak yağış sonrası sular altında kaldı -Araçlar trafikte, vatandaşlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Üsküdar sağanak yağış sonrası sular altında kaldı
-Araçlar trafikte, vatandaşlar yolda ilerlemekte güçlük çekti
Üsküdar, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:57 Kaynak: İHA
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