Üsküdar sağanak yağış sonrası sular altında kaldı
45 dakika önce
Üsküdar sağanak yağış sonrası sular altında kaldı -Araçlar trafikte, vatandaşlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Üsküdar Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:57 Kaynak: İHA
sağanak yağış sonrası sular altında kaldı
-Araçlar trafikte, vatandaşlar yolda ilerlemekte güçlük çekti
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