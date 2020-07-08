Üsküdar sahil hattında artık çekirdek yemek yasak - Son Dakika

İstanbul'da Üsküdar sahilinde çekirdek yemek yasaklandı. Sahil hattı boyunca çekirdek yiyenlere para cezası verilecek.

Üsküdar'da banklarda ve sahilde çekirdek kabuklarının sürekli yere atılması sonrasında yasak getirildi. Harem'den Küçüksu'ya kadar sahil boyunca çekirdek kabuklarının banklara ve yere atanlara 61 TL cezai işlem uygulanacak.

SAHİLİMİZİ HEP BERABER TEMİZ TUTMALIYIZ

Sahilde uygulanan çekirdek yasağıyla ilgili konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Sosyal medya üzerinden sistemin aslında bugün habercisiydi yani yasak geliyorum diyordu. İşin doğrusu hakikaten bazen özellikle sabahleyin burada bazı dostlarımızla yürüyüşe çıkıyoruz. Buradaki tabloyu görünce çok üzülüyoruz. Bu güzel şehir böyle bir kötü görüntüyü hak etmiyor, bu manzarayı ve bu davranışı kim yapıyor bizim hemşehrilerimiz yapıyor. Gelen misafirlerimiz otursunlar çaylarını içsinler, sohbet etsinler, gezsinler ama kirletmesinler. Belediye olarak temiz tutmak görevimiz tabi ki temiz tutalım ama burayı temiz tutmak vatandaş olarak hepimizin sorumluluğu var. Bu güzel alanı temiz tutmak, vatandaşlar olarak temizlemekle değil kirletmemek ile mümkün önce kirletmememiz lazım" diye konuştu.

"İLK DEFA YÜZDE 92 DESTEK ALDIK"

Üsküdar Sahilinin güzelliklerini anlatan Türkmen, "Şu gördüğünüz sahil bandı, dünyanın en güzel manzarası dünyada böyle bir yer, böyle bir sahil bandı yok. Kız Kulesiyle, deniziyle boğazıyla, tarihi yarımadasıyla böyle bir güzelliği barındırıyor. Bu gördüğünüz alan dünyada en çok fotoğraf çekilen yerler içerisinde ilk beş arasındaymış. Böyle güzel bir yerin tertemiz olması lazım, bize yakışan budur, bizim geleneklerimiz de böyledir, yaşam tarzımız da böyledir aldığımız aile terbiyesi bunu gerektirir. Bu kuralı dünden itibaren açıkladık. Bu çalışmaya destek şu anda yüzde 92 bizim hiçbir kararımıza, projemize ve yüzde 92 destek görmedi. İlk defa bir kararımızda bu seviyeyi gördük" dedi.

VATANDAŞLARIMIZDAN GÜZEL TEPKİLER ALDIK

Başkan Hilmi Türkmen konuşmasının devamında, "Sosyal medyadan çok güzel dönüşler oldu. İnanılmaz mutlu oldum yani ben bu kadar da beklemiyordum açıkçası fevkalade güzel oldu. Bizlere muazzam bir destek var, bu destek bizi daha da çok motive ediyor, heyecanlandırıyor. Bize destek veren tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum sağ olsunlar. Burada bulunan büfeciler de desteklediler. Onlarda çekirdek, kabuklu yiyecek satışını yasakladı. Onlara da bu desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GELİR ENGELLİLER İÇİN KULLANILACAK

Yazılan cezaların engelliler için kullanılacağını ifade eden Türkmen, "Sahil bandında çekirdek yemeye ceza konusunda kabahatler kanunu uyguluyoruz. Kabahatler kanunun ilgili maddesini göre çevreyi kirletenlere 61 lira para cezası var. Sahilde oturmuş üç kişi burada çekirdek yiyorlar ise üçüne de 61 lira ceza yazacağız. Bu paraları ise belediyemizdeki sosyal işler biriminin kalemine aktaracağız. Oradan da fakir fukaraya özellikle engelli vatandaşlarımıza yaptığımız harcamalarda kullanacağız" şeklinde konuştu.

Öte yandan sahilde bulunan vatandaşlar uygulanan kuralı doğru bulduklarını belirterek Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e teşekkür etti.

(Aykut Zor - Metin Başar/İHA)