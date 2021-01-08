Üsküdar sahilde boğulan kişinin cesedi denizden çıkarıldı - Son Dakika

Üsküdar'da denize girdikten sonra kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, çarşamba günü arkadaşlarıyla Üsküdar Salacak sahilinde denize giren Hüseyin Irgat (28), Kız Kulesi'ne doğru yüzdü. Daha sonra kıyıya dönmeye çalışan Irgat, bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi geldi.

Yapılan tüm aramalara rağmen Irgat bulunamadı. Dalgıçların, termal kamerayla yaptığı çalışmada akşam saatlerinde Irgat'ın cesedine ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Irgat'ın cenazesi morga kaldırıldı.