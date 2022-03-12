Üsküdar sahili beyaza büründü - Son Dakika
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Üsküdar sahili beyaza büründü

12.03.2022 22:14

Üsküdar sahili beyaza büründü Soğuk hava dinlemediler, karın keyfini çıkardılar İstanbul'da devam eden kar yağışı akşam saatleri itibariyle şiddetini arttırdı.

Üsküdar sahili beyaza büründü

Soğuk hava dinlemediler, karın keyfini çıkardılar

İSTANBUL - İstanbul'da devam eden kar yağışı akşam saatleri itibariyle şiddetini arttırdı. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar kar yağışı sonrası Üsküdar sahiline akın edip karın altında yürüyüşe çıktı. Sahilde seyreden bazı vatandaşların ise zor anlar yaşadığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından megakent İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini arttırdı. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar ise kar yağışı sonrası Üsküdar sahiline akın edip karın altında yürüyüşe çıktı. Beyaza bürünen yollarda da bazı sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü.

Üsküdar sahili beyaza büründü
Üsküdar sahili beyaza büründü
Üsküdar sahili beyaza büründü

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İstanbul, Üsküdar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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