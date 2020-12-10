Üsküdar Sahili'nde sosyal mesafeli balık avı - Son Dakika

Murat KORKMAZ/ ÜSKÜDAR Sahili'nde balıkçılar yeni genelgede belirtilen şekilde sosyal mesafelerini koruyarak, olta attı. Balıkçılar yeni genelgeden memnun olduklarını belirttiler

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği'ne gönderilen "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu yeni genelgede, "Sahil bantlarında olta balıkçılığı faaliyetinde bulunan kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılacak. Bu doğrultuda gerekli yer işaretlemeleri (boya, yapışkan yer etiketi vb.) ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılacak. Belediyelerce olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için zabıta personeli, alan sorumlusu olarak belirlenecek. Alan sorumlusu zabıta personeli, kişilerin sadece belirlenmiş alanlar içerisinde olta balıkçılığı yapmalarını sağlayacak" şeklinde belirtilmişti.

BALIKÇILAR ALINAN KARARLARDAN MEMNUN