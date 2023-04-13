Üsküdar Sahili'ndeki Kaçak Yapıların Yıkımı, Mahkeme Kararına Rağmen Engelleniyor - Son Dakika
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Üsküdar Sahili'ndeki Kaçak Yapıların Yıkımı, Mahkeme Kararına Rağmen Engelleniyor

13.04.2023 13:19

İstanbulluların Boğaz'la görsel bağlantısını kesen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından şehre kazandırılan Üsküdar Meydanı'nın bütünlüğünü bozan kaçak yapılar, mahkeme kararına rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Üsküdar Kaymakamlığı'nca bir kez daha korundu. İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gürkan Akgün, “Bu yıkımı durdurmak hukuki değil. Davayı kazanmamıza rağmen yıkımı gerçekleştiremiyoruz. Biz yıkımı yapmakla mesulüz” dedi.

İstanbulluların Boğaz'la görsel bağlantısını kesen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından şehre kazandırılan Üsküdar Meydanı'nın bütünlüğünü bozan kaçak yapılar, mahkeme kararına rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Üsküdar Kaymakamlığı'nca bir kez daha korundu. İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gürkan Akgün, "Bu yıkımı durdurmak hukuki değil. Davayı kazanmamıza rağmen yıkımı gerçekleştiremiyoruz. Biz yıkımı yapmakla mesulüz" dedi.

Mimar Sinan'ın 16. yüzyılda kuşlar üzerine pislemesin diye rüzgarların kesiştiği noktaya inşa ettiği halk arasında Kuşkonmaz Camii diye bilinen Şemsi Ahmed Paşa Camii'nin hemen bitişiğindeki kaçak yapılar korunmaya devam ediyor. İstanbulluların Boğaz'la görsel bağlantısını kesen, İBB tarafından şehre kazandırılan Üsküdar Meydanı'nın bütünlüğünü bozan kaçak yapılar, mahkeme kararlarına rağmen yıkımına izin verilmedi.

Mahkemenin 6 Nisan 2023 tarihinde, İBB'yi haklı bularak, İmar Kanunu'na aykırılığını tespit ettiği kaçak kafenin yıkımına bir kez daha engel olundu. İBB ekipleri yasal işlem gerçekleştirmek için 10 Nisan 2023'te kafeye gitti. Yıkıma başlamak isteyen İBB personeli, Üsküdar Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen emniyet ekipleri tarafından engellendi. Engelleme 3 gündür devam ediyor.

AKGÜN: BU YIKIMI YAPMAKLA MESULÜZ

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gürkan Akgün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu yıkımı durdurmak hukuki değil. Davayı kazanmamıza rağmen yıkımı gerçekleştiremiyoruz. Biz yıkımı yapmakla mesulüz" dedi.

Hafta başından bu yana yasal haklarını kullanıp tahliye ve yıkım için bölgeye giden İBB ekiplerinin polisi karşısında bulduğunu belirten Akgün, Üsküdar Meydan düzenlemesi içinde kalan ve bazıları İBB'nin mülkiyetinde olan 431 adadaki 4 kafe, 359 ve 367 ada içinde kalan 3 işletme için de sürecin de devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
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