Üsküdar sahilinde başına saçma isabet eden savcının yaralanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli'de görev yapan bir savcının Üsküdar'da havalı tüfek saçmasıyla yaralanmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Gebze Cumhuriyet Savcısı Halis Cengiz, Üsküdar sahilinde başına isabet eden havalı tüfek saçmasıyla yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Cengiz'in başına isabet eden saçma, burada yapılan müdahale sonucunda çıkarıldı. Daha sonra taburcu edilen savcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı, şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.