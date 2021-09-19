Üye Girişi
ÜSKÜDAR SAHİLİNDE BOĞULMAK ÜZERE OLAN KADIN İÇİN KURTARMA SEFERBERLİĞİ - Son Dakika

ÜSKÜDAR SAHİLİNDE BOĞULMAK ÜZERE OLAN KADIN İÇİN KURTARMA SEFERBERLİĞİ

19.09.2021 10:43

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-Mustafa ESEN İSTANBUL DHAÜsküdar'da denizde çırpınan kadını gören genç, hiç düşünmeden kadını kurtarmak için denize atladı.

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-Mustafa ESEN İSTANBUL DHA

Üsküdar'da denizde çırpınan kadını gören genç, hiç düşünmeden kadını kurtarmak için denize atladı. Genç kadın vatandaşların seferber olması ile denizden çıkarılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Salacak sahili, Kuşkonmaz Camii yakınlarında dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre çevrede bulunanlar denizde bir kadının çırpındığını görünce, kadına yardım etmek için harekete geçtiler. Bu sırada seyyar satıcılık yapan Umut Kiremit, kadını kurtarmak için düşünmeden kıyafetleri ile denize atladı. Bir başka esnafın da denize atlaması ile genç kadın önce kıyıya doğru yaklaştırıldı. Sahilde bekleyen çok sayıda vatandaş ise kadını denizden çıkardı. Suriyeli olduğu öğrenilen kadın, olay yerine gelen ambulans ile Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, yaşanan olay çevredeki bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı.

BİZ İNSANLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK

Olay sırasında hiç düşünmeden denize atlayarak kadını kurtaran Umut Kiremit, Bir bayanı denizde gördük. Herhalde sorunlarından dolayı atlamış. Biz de insanlık görevimizi yaptık. Kadını kurtardık. Arkadaşımızla birlikte kadını denizden kaldırdık. Sonra kıyıdakiler yukarı çektiler. Bir hayli su yutmuş. Sonra ambulans geldi. Kadını hastaneye götürdüler şeklinde konuştu.

Olayı gören Şükrü Kükrer ise, Hanımefendi bir anda denize atladı. Yoldan geçen bir balıkçı ile esnaf bir arkadaş var, o da atladı. Elinden gelen müdahaleyi yaptılar, kurtardılar dedi.

ÜSKÜDAR SAHİLİNDE BOĞULMAK ÜZERE OLAN KADIN İÇİN KURTARMA SEFERBERLİĞİ
ÜSKÜDAR SAHİLİNDE BOĞULMAK ÜZERE OLAN KADIN İÇİN KURTARMA SEFERBERLİĞİ
ÜSKÜDAR SAHİLİNDE BOĞULMAK ÜZERE OLAN KADIN İÇİN KURTARMA SEFERBERLİĞİ
ÜSKÜDAR SAHİLİNDE BOĞULMAK ÜZERE OLAN KADIN İÇİN KURTARMA SEFERBERLİĞİ

Cengiz Çoban, Üsküdar, Salacak, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR SAHİLİNDE BOĞULMAK ÜZERE OLAN KADIN İÇİN KURTARMA SEFERBERLİĞİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine takdim edeceği hediyeleri gazetecilere gösterdi 12:21 Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine takdim edeceği hediyeleri gazetecilere gösterdi HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te tanıtılacak 12:13 HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te tanıtılacak Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı 12:03 Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı
Cicaldau'nun menajerinden Galatasaray'a ilginç öneri: İsterseniz 15 milyon euroya satabilirim 11:48 Cicaldau'nun menajerinden Galatasaray'a ilginç öneri: İsterseniz 15 milyon euroya satabilirim Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi 11:18 Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi Vatandaşın canından bezdiren fahiş fiyat çilesi nasıl biter? Üretim sürecine dikkat çeken uzmanlardan 5 öneri 10:36 Vatandaşın canından bezdiren fahiş fiyat çilesi nasıl biter? Üretim sürecine dikkat çeken uzmanlardan 5 öneri
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu 09:46 MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var 09:32 ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var

Son Dakika Haberleri
12:41 İstanbul'da yağmur sonrası görülen korkunç yüzlü bulut Voldemort'a benzetildi! İnsanlar yüzlerce fotoğraf çekip paylaştı
12:21 Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine takdim edeceği hediyeleri gazetecilere gösterdi
12:19 Son Dakika! Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz
12:13 HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te tanıtılacak
12:07 Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi
12:02 Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı
12:00 Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı
11:47 Cicaldau'nun menajerinden Galatasaray'a ilginç öneri: İsterseniz 15 milyon euroya satabilirim
11:27 Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü
11:18 Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi
İstanbul'da yağmur sonrası görülen korkunç yüzlü bulut Voldemort'a benzetildi! İnsanlar yüzlerce fotoğraf çekip paylaştı İstanbul'da yağmur sonrası görülen korkunç yüzlü bulut Voldemort'a benzetildi! İnsanlar yüzlerce fotoğraf çekip paylaştı         
12:41
Son Dakika! Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz Son Dakika! Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz         
12:20
Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi         
12:07
Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı         
12:00
Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü         
11:28
Son dakika: Yağışlar çok güçlü geliyor! Meteoroloji bölge ve illeri tek tek sayıp uyardı Son dakika: Yağışlar çok güçlü geliyor! Meteoroloji bölge ve illeri tek tek sayıp uyardı         
10:39
Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar         
09:48
"Kalabalık yapmayalım" diyen doktor tekme tokat dayak yedi! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada         
09:35
Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi         
09:29
Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
09:24
"Palalı Sabri"nin fuhuş çetesine yapılan operasyon sonucu Afrika güzellik kraliçesi de gözaltına alındı         
09:23
Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu         
00:15
Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi         
23:13
Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, "Neden yakıyorsun?" sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum         
16:16
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu         
14:35
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2021 12:50:32. #1.13#
SON DAKİKA: ÜSKÜDAR SAHİLİNDE BOĞULMAK ÜZERE OLAN KADIN İÇİN KURTARMA SEFERBERLİĞİ - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement