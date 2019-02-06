Son Dakika Haberleri: Üsküdar Sahilinde Ceset Bulundu

Üsküdar Sahilinde Ceset Bulundu

1 saat önce

Üsküdar'da Kuzguncuk sahilinde bir erkek cesedi bulundu.

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Üsküdar'da Kuzguncuk sahilinde bir erkek cesedi bulundu.


Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Kuzguncuk'ta kıyıda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.


Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.


İlk incelemede 55-60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin üzerinde kimliğe rastlanmadı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:27 Kaynak: AA

Sabah, Üsküdar, Güncel
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