Üsküdar Sahilinde Ceset Bulundu
15 dakika önce
Üsküdar sahilinde ceset bulundu.
Üsküdar
sahilinde ceset bulundu.
Edinilen bilgiye göre Üsküdar- Harem Sahil Yolu
Salacak balıkçı barınağı yakınında, denizde hareketsiz duran bir kişi olduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri denizde hareketsiz duran kişinin hayatının kaybettiğini tespit etti.
Olay yerine çağrılan Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan ve üzerinde kimliğine dair bir belge bulunmayan; 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu bildirilen ceset, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:50 Kaynak: AA
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