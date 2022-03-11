ÜSKÜDAR SAHİLİNDE KAR ALTINDA DENİZ KEYFİ - Son Dakika
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ÜSKÜDAR SAHİLİNDE KAR ALTINDA DENİZ KEYFİ

11.03.2022 09:45

İSTANBUL'da kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar boşalırken, Üsküdar sahilinde, kendilerine 'Sarayburnu Fatihleri' diyen 5 kişilik bir grup denize girdi.

İSTANBUL'da kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar boşalırken, Üsküdar sahilinde, kendilerine 'Sarayburnu Fatihleri' diyen 5 kişilik bir grup denize girdi.

Soğuk havada denize girmenin şifalı olduğunu söyleyen grup üyelerinden Ramazan Değer, Her zamanki gibi yine yüzmeye geldik. Sarayburnu Fatihleri olarak her gün böyle denize giriyoruz. Soğukta denize girdiğimiz için, spor bir sağlıktır, deniz şifadır dedi.

Cengizhan Şahin ise Bu karı bekledik denize girmek için. Soğuk suyun insana hissettirdiği duygular çok farklı. Kendini enerjik hissediyorsun, şifasına inanıyoruz. Her zaman sabah gelip böyle yüzüyoruz dedi.

Yaklaşık 10 yıldır, her hafta düzenli olarak denize girdiklerini söyleyen Mehmet Serkan Özten, Herkesin alması gereken bir şifa bu, deneyimlemek lazım. Düzenli ve her hafta denize girmek lazım. Bir risk var mı Tabi var ama hayatta her zaman risk var. Sizce ben üşüyor gibi duruyor muyum Hiç üşümüyorum diye konuştu.

ÜSKÜDAR SAHİLİNDE KAR ALTINDA DENİZ KEYFİ
ÜSKÜDAR SAHİLİNDE KAR ALTINDA DENİZ KEYFİ
ÜSKÜDAR SAHİLİNDE KAR ALTINDA DENİZ KEYFİ
ÜSKÜDAR SAHİLİNDE KAR ALTINDA DENİZ KEYFİ
ÜSKÜDAR SAHİLİNDE KAR ALTINDA DENİZ KEYFİ
ÜSKÜDAR SAHİLİNDE KAR ALTINDA DENİZ KEYFİ
ÜSKÜDAR SAHİLİNDE KAR ALTINDA DENİZ KEYFİ
ÜSKÜDAR SAHİLİNDE KAR ALTINDA DENİZ KEYFİ
ÜSKÜDAR SAHİLİNDE KAR ALTINDA DENİZ KEYFİ
ÜSKÜDAR SAHİLİNDE KAR ALTINDA DENİZ KEYFİ
ÜSKÜDAR SAHİLİNDE KAR ALTINDA DENİZ KEYFİ
ÜSKÜDAR SAHİLİNDE KAR ALTINDA DENİZ KEYFİ

YORUMLAR
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Sarayburnu, Üsküdar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR SAHİLİNDE KAR ALTINDA DENİZ KEYFİ - Son Dakika


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