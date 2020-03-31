Üsküdar sahilinde korona virüs yasağına uymayan balıkçılar için şeritli önlem - Son Dakika

Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapmasında ilçe sınırları dahilinde balık tutulmasını geçici süreyle yasaklamıştı. Zabıta ekipleri yasağı çiğneyenler için Kuzguncuk sahilinde şerit çekip, devriye atarak sahillerde denetimleri artırdı.



İstanbul'da Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs salgınına karşı evde kalınması uyarılarına uymayarak sahillerde balık tutmaya devam eden yurttaşlara karşı Üsküdar Kaymakamlığı ve Üsküdar Belediyesi ortak kararıyla ilçe sınırları dahilinde balık tutmak geçici süreyle yasaklamıştı.



Yasağa uymayan kişiler için belediye zabıta ekipleri Kuzguncuk sahiline şerit çekerek gün boyu denetim yapıyor.



Öte yandan Kuzguncuk sahilinin önlemler dolayısıyla boş olduğu görüntülendi. - İSTANBUL