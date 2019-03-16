Son Dakika Haberleri: Üsküdar Salacak Sahilde Erkek Cesedi Bulundu

Üsküdar Salacak Sahilde Erkek Cesedi Bulundu

39 dakika önce

Üsküdar Salacak sahilinde henüz kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.

Üsküdar Salacak Sahilde Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
Üsküdar Salacak sahilinde henüz kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri kimlik tespiti için çalışma başlattı.

Olay, 02.30 saatlerinde Üsküdar Salacak Mahallesi Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde sahil yolunda yürüyüş yapan bir kişi denizde üzerinde hareketsiz şekilde duran bir şahıs gördü. Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri deniz üzerinde duran erkek şahsın cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri cansız bedeni denizden karaya çıkartmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik kıyıya çıkartma çalışmalarının ardından olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Şahsın orta yaşlarda ve cinsiyetinin erkek olduğu belirlenirken üzerinden kimlik çıkmadı. Polis ekipleri şahsın kimlik tespiti için çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:26 Kaynak: İHA

Polis, Üsküdar, 3. Sayfa
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