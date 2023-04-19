Üsküdar'daki kaçak kafeyi yıkmak isteyen İBB ekiplerine silah çektiler

Üsküdar'daki kaçak kafeler yıkıldı! O anları paylaşan İmamoğlu'ndan bakanlığa gönderme var

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Üsküdar Salacak Sahili'ndeki tarihi Kuşkonmaz Camii'nin bitişiğindeki kafe ve restoranların yıkımı ve tahliyesi için sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri çalışma başlattı.

BÜFE VE KAFE SAHİPLERİNDEN TEPKİ

Zabıta ekipleri, yıkım kararı alınan kafe ve restoranların çevresine bariyer yerleştirdi. Ekipler büfe ve kafe sahiplerinin tepkisiyle karşılaştı.

SİLAHLI BİR KİŞİ BÜFENİN ÜSTÜNE ÇIKTI

Belediye ekipleri, bir büfenin sökümü için çalışmalarına başlarken silahlı bir kişi de büfenin üstüne çıktı. Belindeki silahı çıkaran bu kişi, çalışanların aşağı inmesini istedi.

BÖLGEYE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Üsküdar Belediyesi ekipleri bunun üzerine sahilden alanından ayrıldı. Bölgeye İBB Zabıta ekipleri de geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

MURAT ONGUN PAYLAŞTI

Söz konusu anlara ait görüntüleri İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun sosyal medyadan paylaştı. Ongun paylaştığı mesajında "Kim bu silahlı kişi? Üsküdar'daki kaçak kafelerde neler oluyor?" ifadelerine yer verdi.

İMAMOĞLU: BAKANLIK, NEDEN BU KADAR SAVUNUR?

Konuyla ilgili olarak İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul halkına ait bir alanı işgal eden birkaç kafeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı neden bu kadar savunur?" paylaşımında bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

İBB'nin yıkım kararı aldığı Üsküdar Salacak sahilindeki kafeler için Üsküdar Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçtiğimiz mart ayında imar planı değişikliği gerçekleştirdi. Plan ile kaçak kafeler yasal hale getirilmişti.

DAHA ÖNCE DE ENGEL OLUNDU

Yıkım için başlatılan hukuki süreçte mahkemenin 6 Nisan 2023 tarihli kararı, İBB'yi haklı bulduğu halde imar kanununa aykırılığını tespit ettiği kaçak kafenin yıkımına bir kez daha engel olundu. İBB ekipleri yasal işlem gerçekleştirmek için 10 Nisan 2023'te kafeye gitti. Yıkım işlemine gerçekleştirmek isteyen İBB personeli, Üsküdar Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen emniyet ekipleri tarafından engellendi.

EKİPLER TEKRAR BÖLGEDE

İBB ekipleri, bugün sabah saat 10.00 sıralarında da yıkım için kafelerin önüne gitti. Üsküdar Zabıtası da yıkımın yapılacağı büfenin önüne geldi.