Üsküdar'da Şehit Halil Kantarcı Parkı'ndaki 5 katlı bina inşaatı, boğaz manzarasını bitirdi

Üsküdar'daki Şehit Halil Kantarcı Parkı'na yapılan 5 katlı bina inşaatı, boğaz manzarasını kestiği için tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, inşaatın durdurulması çağrısında bulundu.
Boğaz manzarasıyla her gün çok sayıda kişinin ziyaret ettiği İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Şehit Halil Kantarcı Parkı'na yapılan 5 katlı bina inşaatı tartışmaları da beraberinde getirdi. Parkın boğaz manzarasını bitiren bina inşaatı vatandaşların tepkisini çekti.
Bina ruhsatını Üsküdar Belediyesi'nin verdiği öğrenilirken, vatandaşlar parka boğaz manzarası için geldiklerini söyleyerek eleştirdi. Vatandaşlar, bina inşaatının durdurulmasını istedi.
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