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Üsküdar'da Şehit Halil Kantarcı Parkı'ndaki 5 katlı bina inşaatı, boğaz manzarasını bitirdi - Son Dakika

Üsküdar'da Şehit Halil Kantarcı Parkı'ndaki 5 katlı bina inşaatı, boğaz manzarasını bitirdi

Son Güncelleme: 21.10.2023 21:10

İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki boğaz manzaralı Şehit Halil Kantarcı Parkı'nda 5 katlı bina tartışmaları da beraberinde getirdi. Parkın manzarasının yok edildiğini söyleyen vatandaşlar inşaata tepki gösterirken, bina inşaatının da iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Üsküdar'daki Şehit Halil Kantarcı Parkı'na yapılan 5 katlı bina inşaatı, boğaz manzarasını kestiği için tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, inşaatın durdurulması çağrısında bulundu.

5 KATLI BİNA, BOĞAZ MANZARASINI BİTİRİYOR

Boğaz manzarasıyla her gün çok sayıda kişinin ziyaret ettiği İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Şehit Halil Kantarcı Parkı'na yapılan 5 katlı bina inşaatı tartışmaları da beraberinde getirdi. Parkın boğaz manzarasını bitiren bina inşaatı vatandaşların tepkisini çekti.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ GECİKMEDİ

Bina ruhsatını Üsküdar Belediyesi'nin verdiği öğrenilirken, vatandaşlar parka boğaz manzarası için geldiklerini söyleyerek eleştirdi. Vatandaşlar, bina inşaatının durdurulmasını istedi.

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Son Dakika Emlak Üsküdar'da Şehit Halil Kantarcı Parkı'ndaki 5 katlı bina inşaatı, boğaz manzarasını bitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'da Şehit Halil Kantarcı Parkı'ndaki 5 katlı bina inşaatı, boğaz manzarasını bitirdi - Son Dakika
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