ÜSKÜDAR ŞİLE YOLUNDA KAMYONET DEVRİLDİ; TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU - Son Dakika
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ÜSKÜDAR ŞİLE YOLUNDA KAMYONET DEVRİLDİ; TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

18.03.2022 17:07

ÜSKÜDAR Şile yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, refüjü parçalayarak yolun karşısına geçip devrildi.

ÜSKÜDAR Şile yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, refüjü parçalayarak yolun karşısına geçip devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Şile Otoyolu Üsküdar istikameti Tantavi Tüneli çıkışında meydana geldi. Ömür Burçalı'nın kullandığı kamyonet, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüjü parçalayan kamyonet, karşı yöne geçerek devrildi. Kazada şoför Ömür Burçalı hafif şekilde yaralandı. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonetten kendi imkanlarıyla hafif yaralı olarak çıkan sürücü, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandı.

Kazaya karışan kamyonetin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

ÜSKÜDAR ŞİLE YOLUNDA KAMYONET DEVRİLDİ; TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
ÜSKÜDAR ŞİLE YOLUNDA KAMYONET DEVRİLDİ; TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
ÜSKÜDAR ŞİLE YOLUNDA KAMYONET DEVRİLDİ; TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
ÜSKÜDAR ŞİLE YOLUNDA KAMYONET DEVRİLDİ; TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
ÜSKÜDAR ŞİLE YOLUNDA KAMYONET DEVRİLDİ; TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
ÜSKÜDAR ŞİLE YOLUNDA KAMYONET DEVRİLDİ; TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

YORUMLAR
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Şile Otoyolu'nda devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı Şile Otoyolu'nda devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı İstanbul'da kar kazaları da beraberinde getirdi... TEM'de trafik yoğunluğu oluştu İstanbul'da kar kazaları da beraberinde getirdi... TEM'de trafik yoğunluğu oluştu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR ŞİLE YOLUNDA KAMYONET DEVRİLDİ; TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU - Son Dakika


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