Üsküdar sınırları içinde bulunan sahillerde balık tutmak; korona virüs tedbirlerince Üsküdar... - Son Dakika

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Üsküdar sınırları içinde bulunan sahillerde balık tutmak; korona virüs tedbirlerince Üsküdar...
6 saat önce
Üsküdar sınırları içinde bulunan sahillerde balık tutmak; korona virüs tedbirlerince Üsküdar Belediyesi tarafından yasaklandı.
Üsküdar sınırları içinde bulunan sahillerde balık tutmak; korona virüs tedbirlerince Üsküdar Belediyesi tarafından yasaklandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:15 Kaynak: İHA
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