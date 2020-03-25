Üsküdar sınırları içinde bulunan sahillerde balık tutmak korona virüs tedbirlerince Üsküdar... - Son Dakika

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Üsküdar sınırları içinde bulunan sahillerde balık tutmak korona virüs tedbirlerince Üsküdar...
6 saat önce
Üsküdar sınırları içinde bulunan sahillerde balık tutmak korona virüs tedbirlerince Üsküdar Belediyesi tarafından yasaklandı.
Üsküdar sınırları içinde bulunan sahillerde balık tutmak korona virüs tedbirlerince Üsküdar Belediyesi tarafından yasaklandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:21 Kaynak: İHA
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