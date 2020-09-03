Üsküdar sokaklarını yıllardır mesai arkadaşı 'Paşa' ile temizliyor - Son Dakika

Üsküdar sokaklarını yıllardır mesai arkadaşı 'Paşa' ile temizliyor

21 yıldır Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Halil İbrahim Yılmaz, 13 yıldır Üsküdar sokaklarını 'Paşa' adını verdiği köpekle dolaşıyor.

Üsküdar sokaklarını yıllardır mesai arkadaşı 'Paşa' ile temizliyor, System.String[]
21 yıldır Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Halil İbrahim Yılmaz, 13 yıldır Üsküdar sokaklarını 'Paşa' adını verdiği köpekle dolaşıyor. İki dostun mesaisi sabah 06.30'da başlıyor ve 15.00'de sona eriyor. Mesainin bitmesiyle birlikte Paşa evinin yolunu tutuyor. İkilinin dostluğu her geçen gün daha da artıyor.

Üsküdar sokaklarında her gün bir temizlik görevlisi ve mesai arkadaşı olarak bilinen Paşa'yı görmek mümkün. Onlar bundan 13 yıl önce tanıştı. 21 yıldır Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Halil İbrahim Yılmaz, bir sokağı temizlerken sahibi olan yavru bir köpekle karşılaştı. Her gün o sokağa giden Yılmaz, sahibi tarafından Fidel ismi konulan köpeğe Paşa adını verdi. İkilinin zaman içinde dostluğu gelişti. Sabahın erken saatlerinde evinden çıkan Halil İbrahim Yılmaz, mesai başlamadan önce Kandilli Mahallesi'ndeki bir sokakta Paşa ile buluşuyor. Onlar yıllardır Üsküdar'da Kandilli ve Küçüksu Mahallesi sokaklarını birlikte dolaşıyor. Temizlik görevlisi Yılmaz sokakları temizlerken, 'Paşa' adlı köpek bir an olsun yanından ayrılmıyor. Mesai bitiminde ise Yılmaz ve Paşa vedalaşarak ertesi gün tekrar görüşme dileğinde bulunuyor. Yılmaz, malzemelerini teslim etmek için personel dairesine girince Paşa da evinin yolunu tutuyor.

"PAŞA ÇOĞU İNSANDAN İYİ"

Temizlik görevlisi Halil İbrahim Yılmaz, "Paşa ile 13 yıldır birlikteyiz. Asıl ismi Fidel ama ben onu Paşa olarak çağırıyorum. Sabah saat 6 buçuk, öğleden sonra 3'te mesaisi biter. Mesai bitince evine gönderirim ve evine gider. Sabah beni bekliyor. Arabanın sesini duyunca Kandilli Mezarlığı'nın girişinde yanıma gelir. Bu şekilde günümüz geçiyor. Kandilli ve Küçüksu sokaklarını beraber dolaşıyoruz. Paşa gerçekten çoğu insandan iyi. Gerçekten bir dost. Arabayı bırakıyorum sabaha kadar arabanın başında bekler. Hayvana bakarsan, seversen dostluğu kurarsın. Onlar da bir canlı. Sevgi gösterirsen onlar da sevgi gösteriyor. Yiyecek ve içeceğini de veriyorum. Sitelerden mama alıp onları veriyorum" diye konuştu.

"SENELİK İZNE ÇIKINCA AYRI KALMAK ZOR OLUYOR"Paşa ile her mevsim birlikte çalıştıklarını söyleyen Yılmaz, "Yaz kış beraberiz. Senelik izne ayrılınca o zaman 1 ay ayrı kalıyoruz. İzin sonrası buluştuğumuzda üstüme atlıyor, sarılıyor, kokluyor. Dostluğumuz böyle devam ediyor. Senelik izne çıkınca ayrı kalmak zor oluyor. 350 gün berabersiniz, 20 gün, 1 ay ayrılıyorsunuz. İnsan özlüyor. Yavruyken alıştı. Büyüdükçe benimle dolaşmaya başladı. Sahibi de şaşırıyor. 'Sahibi benim, seni ne kadar seviyor, sen de ne buluyor' diyor. Paşa'ya da bir bordro açalım. Sabah 6 buçuk öğlen 3 bizimle beraber çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"FARK EDİNCE ENGEL OLMAK İSTEMEDİK"Köpeği yavruyken barınaktan alıp evinin bahçesinde kızıyla birlikte bakmaya başlayan Nermin İstikbal, ikilinin dostluğu için şunları söyledi: "1 aylık falandı. O sırada Halil bizim sokağın temizlik görevlisiydi. Sokağı temizlerken tanıştılar. Birbirlerine o zaman alıştı. Buradan kaçıyor, Halil ile beraber gün boyunca dolaşıp sonra geri geliyor. Fark edince engel olmak istemedik. Aralarında böyle bir dostluk oluştu. Onunla beraber dolaşıyor saat 3 buçuk olunca geliyor. Anlıyorum ki temizlik işi bitmiş. Sanırım sevgi karşılıklı. O ona ilgi gösterenin farkında. Ayrıca yürümeyi de seviyor. Kıskançlığımız yok ama endişemiz var. Geçen gün bir saldırıya uğradı mesela. Kulağından yaralanmıştı. Tedavi süreci oldu. Bunlardan dolayı tedirginlik yaşıyoruz."

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI: PAŞA'YI DA BORDROYA MI ALSAK NE YAPSAKTemizlik görevlisi Halil İbrahim Yılmaz ve Paşa'nın dostluğunu öğrenen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından ikilinin görüntülerini paylaştı. Hilmi Türkmen paylaşımında "Paşa'yı da bordroya mı alsak ne yapsak : )" ifadelerine yer verdi.


- İstanbul

Halil İbrahim Yılmaz, Üsküdar Belediyesi, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 11:31 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üsküdar sokaklarını yıllardır mesai arkadaşı 'Paşa' ile temizliyor - Son Dakika

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