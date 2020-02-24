Üsküdar tem bağlantı yolunda kamyonet tır'a arkadan çarptı - Son Dakika
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Üsküdar tem bağlantı yolunda kamyonet tır'a arkadan çarptı

7 saat önce

ÜSKÜDAR'da önündeki TIR'a çarpan kamyonetteki sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.

ÜSKÜDAR'da önündeki TIR'a çarpan kamyonetteki sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, tedavi altına alınırken, TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza saat 13.00 sıralarında Üsküdar, Altunizade TEM Bağlantı yolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 DL 9405 plakalı kamyonetin sürücüsü H.Ç önünde giden Aleg Golıçkin'in kullandığı EM 3730 50 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle geri geri sürüklenen kamyonet bariyerlere çarparak durdu. Olayı gören diğer sürücüler kamyonetteki yaralılara yardım etmeye çalıştı. Kamyonette bulunan yolcu İ.B çevredeki vatandaşlar yardımıyla çıkartılırken sürücü H.Ç şoför kısmında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonet içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Görgü tanığı, "Köprüden çıktık. Ankara istikametine giderken tam virajı döndüğümüz sırada kamyon TIR'a arkadan çarptı. Çarptıktan sonra hızlı bir şekilde geri geri geldi. Bariyerlere vura vura geldi, en sonunda durdu. Kamyonet çalışır vaziyette hiç durmadı. Sürücü, 'yardım edin, ölmek istemiyorum.' diye yardım istedi. Biz de arkadaşlarla hep beraber toplandık. Adamı çıkartmaya çalıştık. Çıkartamadık. Kamyonet içerisinde iki kişi vardı. Biri sağ taraftan çıktı. Diğerini çıkartamadık. İtfaiye yardımıyla çıkartabildik. Şoförün durumu ağır gibiydi." dedi.

Kaza sebebiyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. TIR sürücüsü Aleg Golıçkin ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Üsküdar tem bağlantı yolunda kamyonet tır'a arkadan çarptı

TEM Otoyolu, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:15 Kaynak: DHA
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