İtfaiyeciler kadınla konuşup, 'Ufak bir kaza oldu merak etme' diyerek moral vermeye çalıştı. İlk müdahalesi burada yapılan Maraş, hastaneye kaldırıldı. Sürücü Cemil Özşirin ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Pembe Maraş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL ÇARPAN YAYAYA İLK MÜDAHALEYİ İTFAİYE YAPTI - Son Dakika

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