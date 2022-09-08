Ünalan Mahallesi Libadiye Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında Cemil Özşirin'in kullandığı 34 DF 3858 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Pembe Maraş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Maraş, düşerek başından yaralandı. Kazayı gören Ünalan İtfaiye İstasyonu görevlileri yardıma koşarak ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiyeciler kadını sedyeyle istasyona taşıdı.İtfaiyeciler kadınla konuşup, 'Ufak bir kaza oldu merak etme' diyerek moral vermeye çalıştı. İlk müdahalesi burada yapılan Maraş, hastaneye kaldırıldı. Sürücü Cemil Özşirin ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Pembe Maraş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Görüntü dökümü: ------------------------Ünalan İtfaiye istasyonundan görüntü-İstasyon içindeki yaralı kadının görüntüsü-İtfaiye erlerinin yaralıya ilk müdahalesi-İtfaiye erlerinin yaralıyla konuşarak moral vermesi-Ambulansın gelişi-Yaralının ambulansa konması-Kaza yapan sürücünün görüntüsü(yeşil tişörtlü)Kazaya karışan aracın görüntüsü-Sürücünün babası ile röp-Görgü tanığı röp
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Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL ÇARPAN YAYAYA İLK MÜDAHALEYİ İTFAİYE YAPTI - Son Dakika