Son Dakika Haberleri: Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde bir sitede rast gele ateş açan şahıs polis ekipleri tarafından...

Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde bir sitede rast gele ateş açan şahıs polis ekipleri tarafından...

4 saat önce

Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde bir sitede rast gele ateş açan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde bir sitede rast gele ateş açan şahıs polis ekipleri tarafından..., System.String[]
Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde bir sitede rast gele ateş açan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:31 Kaynak: İHA
Polis, Üsküdar, 3. Sayfa
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