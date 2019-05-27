Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde bir sitede rast gele ateş açan şahıs polis ekipleri tarafından...
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Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde bir sitede rast gele ateş açan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Üsküdar
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:31 Kaynak: İHA
Ünalan Mahallesi'nde bir sitede rast gele ateş açan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. - İSTANBUL
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