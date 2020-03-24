Üsküdar Üniversitesi, Kovid-19'u belirleyecek test kiti üzerinde çalışıyor - Son Dakika
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Üsküdar Üniversitesi, Kovid-19'u belirleyecek test kiti üzerinde çalışıyor

6 saat önce

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk, yen tip koronavirüsü (Kovid-19) belirleyecek test kiti üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Üsküdar Üniversitesi, Kovid-19'u belirleyecek test kiti üzerinde çalışıyor, System.String[]

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk, yen tip koronavirüsü (Kovid-19) belirleyecek test kiti üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını moleküler biyoloji ve genetik alanındaki çalışmaların önemini bir kez daha ortaya çıkardı.

Üsküdar Üniversitesinin bu alanda önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Prof. Dr. Muhsin Konuk, bu tip virüslerin belirlenmesine imkan sağlayan test kiti üzerinde çalışmalar yürüttüklerini, yetkili kurumlardan talep gelmesi halinde devletle iş birliği yapabileceklerini kaydetti.

Pandeminin moleküler biyoloji ve genetik bölümü ile bu alandaki uzmanların iyi eğitim almalarının ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini dile getiren Konuk, "Şu anda devletimizde kısa süreli bir test yapılıyor. 15 dakika içerisinde yanıt veren bu test sonucuna göre negatif çıkanların da genetik özelliklerine moleküler tekniklerle bakılması için yönlendiriliyor. Moleküler tekniklerde standartlar bellidir eğer siz bu standartlara iyi uyarsanız moleküler teknikler hata yapmaz. Ancak o tekniği uygulayanlar hata yaparlar. İşte burada da moleküler biyoloji ve genetik eğitiminin ne kadar ciddi olarak yapılması gerektiği önümüze çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Konuk, Covid-19'la ilgili çalışmaların Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünün alanına girdiğini belirterek, biyoteknoloji şirketlerinin genetik mühendisliğinin imkanlarını ve tekniklerini kullanarak kit ürettiğini anlattı.

Üniversite olarak bu işi yapan bir biyoteknoloji şirketiyle ortaklaşa faaliyetlerde bulunduklarını dile getiren Konuk, "Onların primer bölgelerini bizim bölümümüzden bir arkadaşımız dizayn etti. O çalışmalar neticesinde artık biz neredeyse yüzde 98'e varan oranda doğruluğu kesin sonuçlar veren kitleri üretme imkanına sahibiz. Yani üniversite olarak biz de sanayiyle iş birliği kapsamında bir sanayi kuruluşuna böyle bir destekte bulunduk." dedi.

Prof. Dr. Muhsin Konuk, gelecekte mutasyona uğrayacak başka virüsler üzerinde çalışmalar yapılmasına imkan sağlanacak kitleri üretmenin de mümkün olduğunu kaydetti.

"Aşı konusunda gerekli alt yapıya sahibiz"

Covid-19'u belirlemeye yönelik çalışmalara ilişkin sonuçları aldıklarını belirten Konuk, şöyle devam etti:

"Eğer devletimiz sadece kamuya ait hastanelerde ve belirli hastanelerde yapılan bu testlerle ilgili moleküler test teknikleriyle bir çağrıda bulunursa Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü olarak biz bu testleri devletimize, devlet adına halkımıza sunmaya hazırız. Biz her türlü desteğimizi veririz. Biz bu ülkeye destek olmak için varız.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar sadece virüsün varlığının tespit edilmesi için değil, bununla beraber bu virüse karşı aşı geliştirilmesi için de yapılması gerekir. Devletimizin değişik kaynaklardan sunduğu imkanlar var ancak biz aşı geliştirmeyle ilgili alt yapıya da sahibiz. Slovakya'daki bir üniversiteyle ilgili olarak Q hummasına karşı prototipini geliştirdiğimiz aşı var. Yani dolayısıyla eğer yine bu bağlamda devlet çok özel spesifik destekler sağlayabilirse hem Covid-19 hem de diğer mikroorganizmalara karşı aşı geliştirme konusunda gerekli altyapıya sahibiz."

Üsküdar Üniversitesi, Muhsin Konuk, Koronavirüs, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:22 Kaynak: AA

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