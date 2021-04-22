Üsküdar Üniversitesi'nden Küresel İyi Oluş Çağrısı! - Son Dakika

Üsküdar Üniversitesi'nden Küresel İyi Oluş Çağrısı!

22.04.2021 15:18
Üsküdar Üniversitesi'nden Küresel İyi Oluş Çağrısı!, System.String[]

Üsküdar Üniversitesi Senatosu tarafından pandemi sonrası için "Küresel İyi Oluş Manifestosu" yayımladı.

Üsküdar Üniversitesi Senatosu adına Kurucu Rektör ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından 22 Nisan Dünya Günü'nde kamuoyu ile paylaşılan manifestoda pandeminin ülkemizde ve dünyada neden olduğu genel umutsuzluktan endişe duyulduğu vurgulandı. Pandemi sürecinde sosyal ilişkilerin az olmasının, güvenli bağlanma ihtiyacını daha fazla artırdığı; gelecek kaygısı ve sürekli ölümle burun buruna yaşamanın insanların korkularını yükselttiğinin belirtildiği manifestoda "Bu nedenle 21. yüzyılda küresel bilgelik değerlerine daha fazla önem verilmesinin, sağlık, kültür ve eğitim politikalarında göz önüne alınmasının önemini vurgulamak istiyoruz" denildi. Üniversitenin web sitesinde de yer alan manifestoyu isteyen herkes imzalayabilecek.

Üsküdar Üniversitesi Senatosu adına Kurucu Rektör ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından açıklanan manifestoda şöyle denildi:

Üsküdar Üniversitesi Senatosu üyeleri olarak bizler, bir kaygıyı dile getirme ve dünyanın geleceği için çözüm önerilerinde bulunma ihtiyacı hissettik.Küresel bir yeniden yapılanma (Great Reset) konusunda bizi düşünmeye sevk eden, pandemiden kaynaklanan başta toplumumuzda olmak üzere dünyadaki genel umutsuzluktan endişeliyiz.

İnsanlığın maruz kaldığı COVID-19 pandemisinin trajedi haline dönüşmesiyle birlikte güçlü ve ilerlemiş sağlık sistemlerine rağmen küresel adalet ve çevre sorunlarının belirginleştiğini görüyoruz. Tüm dünyada zafiyet, yetersizlik, çaresizlik, yalnızlık ve umutsuzluk hislerinin yaygınlaşması dikkatimizi çekiyor. Karar vericilerin, dünyanın iyiye gitmesi için farklı görüşlere ihtiyaçları var. Küresel barışın, doğal güzelliklerin ve bireysel mutluluğun iyiye evrilmesi için tespitlerimizi ve önerilerimizi açıkça beyan etme sorumluluğu hissediyoruz.

Bugün bizler; ülke, ırk, renk, kültür, din, inanç, ideoloji ayrımı yapmaksızın en şerefli varlık olarak tanımlanmasına rağmen, "doyumsuz, sınır tanımayan, benmerkezci, hedonist tatminden başka amacı önemsemeyen", yüksek insani değerlerden yoksun insan karakterinin ön plana çıktığını görüyoruz. Bu nedenle geleceğimizin ve güzel mavi gezegenimizin daha barışçıl, daha sürdürülebilir, daha adil ve yaşanılır olması için bu bildiriyi imzalıyoruz.

1- İnsanlığın yaşadığı bu trajik süreçte, gelir eşitsizliğinin, ekonomik adaletsizliğin ve yoksulluğun küresel olarak artışına şahit oluyoruz. Kıtalararası göçlerin daha çok artacağını öngörüyor ve bunun farkına varılmasını istiyoruz. Dünyada duvarların değil, köprülerin inşasına önem verilmesini talep ediyoruz.

2-Pandemi sürecinde sağlık hizmetlerine ulaşım konusunda eşitsizliklerin çok daha fazla arttığını gözlemliyoruz. Temiz suya ve sağlığa erişimi sınırlı olan yoksul ülkelerde yaşayanların, ekonomik ihmale maruz kaldıklarını ve bunun insanca olmadığını beyan ediyoruz.

3- Pandemi sürecinde yaşanan bedensel ve psikolojik rahatsızlıkların küresel olarak mutsuzluğu, yalnızlığı, madde bağımlılığını, şiddeti, depresyonu ve intihar eğilimlerini artıracağından endişe ediyoruz. Ülkelerin yöneticilerinin silah ticaretine ve küresel hâkimiyete verdikleri önem kadar, bu duruma önem vermeyeceklerinden endişeliyiz. Tüm insanlığın refahını gözeten, bireysel değil küresel huzur anlayışını talep ediyoruz.

4-Sosyal ilişkilerin az olması, güvenli bağlanma ihtiyacını daha fazla artırdı; gelecek kaygısı ve sürekli ölümle burun buruna yaşamak insanların korkularını yükseltti.Bu nedenle 21. yüzyılda küresel bilgelik değerlerine daha fazla önem verilmesinin, sağlık, kültür ve eğitim politikalarında göz önüne alınmasının önemini vurgulamak istiyoruz. Düşünen ve sorumluluk alan bir varlık olarak insanın, anlam arayışında sadece kendisini düşünmesinin bir yanılgı olduğunu beyan ediyoruz.

5-Pandemi sürecinde doğaya çok hoyrat davrandığımızı ve sanki doğanın bizden intikam almaya başladığını fark etmeye başladık. Acımasızca doğayı katlediyoruz; ekosistemi zorluyoruz; küresel ısınma ve çevre kirliliği ile panik değer sınırına ulaşılmasını çaresizce izliyoruz. Güç ve büyüme arzusu ile hâkimiyet hırsı nedeniyle kendi kendimizi kandırdığımızı fark ettik. Eğer doğaya saygılı bir büyüme, dokulara saygılı bir hekimlik ve insan ruhuna değer veren bir politika geliştiremezsek, artan adaletsizlik doğayla birlikte insan türünü de bitirecektir. Doğaya saygılı, daha dengeli, tahripkar olmayan ve tüketirken değer üreten bir yaşam anlayışıyla gelecek nesilleri yetiştirmemiz gerektiğini beyan ediyoruz.

6-Pandemi krizini insanlık için sadece bir tehdit değil aynı zamanda yüksek insani değerlere ulaşma yolunda bir fırsat olarak görüyoruz. En büyük düşmanımız; önyargı, ayrımcılık ve doyumsuzluk… En büyük ihtiyacımız ise empati, adalet ve güvendir. Küresel adalet terazisinin menfaat terazisini dengelemesinin en önemli ve öncelikli gerçeklik olduğuna inanıyoruz. Küresel adalet sağlanmadıkça, kendi evimizde de huzurun olamayacağını beyan ediyoruz.

7- Dünyanın çatışmalarla dolu olduğunu, bu küresel felaket karşısında bile iş birliği yapılamadığını, ayrımcılığın ve tarafgirlik hastalığının arttığını üzülerek görüyoruz. İnsan, kendi türünü yok edebilme kapasitesine sahip bir varlıktır; tüm savaşların ve nükleer gücün yol açtığı insan kıyımlarında bunu gördük. Kutuplaşmaların değil ortak ideallerin, kendi toplumumuzun değil tüm toplumların menfaatlerinin, gücün değil hakkaniyetin egemen olduğu bir yaşamın sürdürülebilir olacağına inanıyoruz.

8-21. yüzyılda başlıca değerin "bilgelik" olduğunu, küresel adalet olmadan küresel barışın sözde kalacağını beyan ediyoruz.

9-Bilgeliğin sadece sözde ve soyut bir tavır olarak kalmaması, aksine günlük hayatımızın bir parçası ve yaşam pratiğimizin bir değeri olması için çabalayacağımızı taahhüt ediyoruz.

10- Sonuç olarak dünya liderlerini, düşünürlerini ve tüm kamuoyunu "Rastgele İyilik" düşünmeye; çıkarsız ve ön koşulsuz olarak bunları hayata geçirmeye davet ediyoruz. "Tatlı bir tebessüme, güzel bir söze, sevgi dolu bir bakışa, sıcak bir dokunuşa" hepimizin ihtiyacı var. Hem akıllara hem de gönüllere dokunabilecek farkındalıkların Covid-19 travması sonrasında toplumsal mutluluğu ve bireysel iyi oluşu sağlayabileceğini beyan ediyoruz.

İnsanlık için atılan her küçük adım, büyük umutlar taşır. Yaşam varsa, umut da vardır; tabii eğer ders çıkarmayı başarabilirsek… 22 Nisan Dünya Günü'nde en iyi dileklerimizle kamuoyuna sunarız.

Üsküdar Üniversitesi'nden Küresel İyi Oluş Çağrısı!

Üsküdar Üniversitesi, Dünya Günü, Pandemi, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Üsküdar Üniversitesi'nden Küresel İyi Oluş Çağrısı! - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hasan Şaş'ın, Hasan Şaş'ın, "Haaland'ı kaçırdık, onu 5 milyon euroya alalım" dediği Onuachu, Avrupa gol kralı olmak üzere Kaybedilen maç sonrası striptiz kulübüne giden Rockets'ın iki oyuncusu öldüresiye dövüldü Kaybedilen maç sonrası striptiz kulübüne giden Rockets'ın iki oyuncusu öldüresiye dövüldü Kripto para vurgununda binanın güvenlik şefi konuştu: 2 günde 300 mağdur şirketin kapısına dayandı Kripto para vurgununda binanın güvenlik şefi konuştu: 2 günde 300 mağdur şirketin kapısına dayandı 2 milyar dolarlık vurgun yapıp yurt dışına kaçan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer kimdir? 2 milyar dolarlık vurgun yapıp yurt dışına kaçan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer kimdir? Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı 23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu 23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
2 milyar dolarla yurt dışına kaçan Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarla yurt dışına kaçan Thodex'in kurucusu "Türkiye'de hizmet veriyor olmamız şans" diye konuşmuş         
15:48
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum         
15:30
Son Dakika! Polis, 2 milyar dolarlık vurgunun merkezi olan Thodex'in binasında arama yapıyor Son Dakika! Polis, 2 milyar dolarlık vurgunun merkezi olan Thodex'in binasında arama yapıyor         
15:02
İngiltere'de yeniden korona olana 57 bin lira verecekler İngiltere'de yeniden korona olana 57 bin lira verecekler         
14:43
Tarihi hezimet psikolojilerini bozdu! Sarhoş Ermeni askerler az daha savaş çıkarıyordu Tarihi hezimet psikolojilerini bozdu! Sarhoş Ermeni askerler az daha savaş çıkarıyordu         
13:12
2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex'in kurucusunun Türkiye'den ayrıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı 2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex'in kurucusunun Türkiye'den ayrıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı         
13:02
Dünya kayıp denizaltı için seferber oldu! Kötü olansa yalnızca 72 saatlik oksijeni kaldı Dünya kayıp denizaltı için seferber oldu! Kötü olansa yalnızca 72 saatlik oksijeni kaldı         
12:50
Bir ülkeyi karıştıran vahşet! 40 kişiye ait paramparça olmuş cansız bedenler bulundu Bir ülkeyi karıştıran vahşet! 40 kişiye ait paramparça olmuş cansız bedenler bulundu         
11:23
3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler 3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler         
10:42
Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü         
10:29
Dünya böylesini görmedi! Koronaya teslim olan ülkede günlük vaka sayısı rekor kırdı Dünya böylesini görmedi! Koronaya teslim olan ülkede günlük vaka sayısı rekor kırdı         
10:08
5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı         
09:36
Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok         
09:24
Kaymakam ve belediye başkanı içindeydi! Şarampole yuvarlanan makam aracı bu hale geldi Kaymakam ve belediye başkanı içindeydi! Şarampole yuvarlanan makam aracı bu hale geldi         
08:19
Durum vahim! Profesör Durum vahim! Profesör "İstanbul 45 dereceyi görecek, insanlar ölebilir" deyip tarih verdi         
07:35
3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma 3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma         
22:47
Yol verme kavgasında gözü dönen taksici 3 kişiyi yaraladı! Kan donduran anlar kamerada Yol verme kavgasında gözü dönen taksici 3 kişiyi yaraladı! Kan donduran anlar kamerada         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2021 16:00:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Üsküdar Üniversitesi'nden Küresel İyi Oluş Çağrısı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei