Üsküdar Üniversitesi Rektörü Tarhan: "Narsizmin bu kadar yükseldiği bir çağ yok" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üsküdar Üniversitesi Rektörü Tarhan: 'Narsizmin bu kadar yükseldiği bir çağ yok' - Son Dakika

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Tarhan: "Narsizmin bu kadar yükseldiği bir çağ yok"

6 saat önce

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sosyal medyada gençlerin narsist paylaşımlarının arttığını belirterek, "Ego çağında yaşıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Tarhan:

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sosyal medyada gençlerin narsist paylaşımlarının arttığını belirterek, "Ego çağında yaşıyoruz. İnsanlık tarihinde bu kadar narsizmin yükseldiği bir çağ yok. Herkes kendini özel, önemli ve üstün görüyor." dedi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Gençlik ve Spor Kulübü tarafından yürütülen ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce finanse edilen "Bağlı Ol, Bağımlı Olma" projesi kapsamında "Teknoloji Bağımlılığı" konulu konferans düzenlendi.

Rektör Nevzat Tarhan, Akif Gülle Kültür Merkezi'ndeki konferansta yaptığı konuşmada, teknoloji bağımlılığının çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini olumsuz etkilediğini söyledi.

Sosyal medyada gençlerin narsist paylaşımlarının arttığını ifade eden Tarhan, şunları belirtti:

"Bir günde kendini üç defadan fazla sosyal medyada paylaşmayı patolojik olarak kabul ediyoruz. Bunu sergileme ihtiyacı, kabul edilebilir sınırların dışına çıkmış. Ego çağında yaşıyoruz. İnsanlık tarihinde bu kadar narsizmin yükseldiği bir çağ yok. Herkes kendini özel, önemli ve üstün görüyor. Çıkarına odaklı, dünyanın kendi etrafında dönmesini istiyor. Popüler kültür böyle bir nesil ortaya çıkardı. Bu nesli karşımıza alarak düzeltemeyiz. Başarılarını takdir ederek yanlışlarını düzeltmek için de onunla birlikte ilerlemek gerekiyor."

Tarhan, internet bağımlısı olan gençlerde aile bağlarının zayıf olduğuna işaret ederek, aile bağları iyi olan çocukların bir süre internette vakit geçirdikten sonra bundan sıkılıp devam ettirmediğini söyledi.

Konferansa, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Özcan, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Üsküdar Üniversitesi, Nevzat Tarhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:14 Kaynak: AA
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