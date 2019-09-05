Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde musiki konserine yoğun ilgi

Üsküdar Belediyesi, Klasik Türk Müziği ve Boğaz tutkunları için Valide Sultan Gemisi'nde 'Boğaziçi Mehtapları' konseri düzenledi. İlk kez gerçekleştirilen konsere ilgi büyüktü.



Binlerce Üsküdarlı, ücretsiz düzenlenen etkinliğe katılmak için konserden saatler önce uzun kuyruklar oluşturdu. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nda görevli hanendeler; Aybige Demir Okan, Hüseyin Kıyak; sazendeler Mahinur Özüstün (Kemençe), Serap Çağlayan (Kanun), Volkan Ertem (Viyolonsel), Özata Ayan (Tanbur) yaklaşık iki saat süren konserde Üsküdarlılara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Konserde Türk Sanat Müziği'nin büyük ustası ve bestecisi Hammamizade İsmail Dede Efendi ve Münir Nurettin Selçuk'un eserlerine Boğaz'ın muhteşem manzarası eşlik etti.



Etkinlikte konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Gerçekten muazzam bir akşam. İlgi alaka mükemmel. Bu Boğaziçi Mehtapları geleneği aslında bizim kültürümüzde var. Osmanlı'nın son yılları Cumhuriyetin ilk yılları İstanbul'da boğaza kıyısı olan yerlerde oturan vatandaşlarımızı gelen misafirlerimiz teknelere binerek denize boğaza açılıyorlar. Aynı şu anda olduğu gibi şarkıları terennüm ederek muazzam akşamlar yaşıyorlarmış. Biz de dedik bu kadim Osmanlı geleneğimizi tekrar canlandıralım. O güzel akşamlar hatırlayalım. Gördüğünüz gibi muazzam bir ilgi var. Zaten gemi çok güzel. O zaman teknelere biniyorlarmış. Şimdi gemide yapıyoruz. Çok mutluyuz" dedi.



Konseri dinleyen Sait Furkan Kural, "Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen'e çok teşekkür ediyoruz. Üsküdar gibi kültürü ile tarihi ile zengin bir beldenin şehrin kendisine de zaten böyle güzel bir hizmet yakışırdı. Üsküdar Belediyesinin kültür sanat faaliyetlerini gerek sosyal medyadan gerek internetten takip ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL