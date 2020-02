Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, cumhuriyet tarihinin en büyük deniz kazalarından "Üsküdar Vapuru faciası"nın 62. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, bundan tam 62 yıl önce 1 Mart 1958'de "Üsküdar" adlı vapurun, İzmit Körfezi'nde battığını ve 392 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı dileyen Büyükakın, "O elim kazada vefat eden hemşehrilerimizin acısı hala içimizde tazeliğini korumaktadır." ifadesini kullandı.

Büyükakın, mesajında şunları kaydetti:

"Üsküdar faciasının acısı içimizde hala çok taze. Yarın Kocaeli tarihindeki büyük bir felaketin 62. yıl dönümü. Türk denizcilik tarihindeki en büyük deniz kazalarından birisi olan Üsküdar faciasında yaşamlarını yitirenleri bir kez daha rahmetle saygıyla anıyoruz. Her zaman kalbimizde hissettiğimiz Üsküdar Vapuru yolcuları, bu kentin hafızasında ilelebet kalacaktır. Bu acıları Rabb'im milletimize bir daha yaşatmasın."

"Bugün bile bu acıyı en derin duygularla hissediyoruz"

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş de yayımladığı mesajda, bu facianın acılarını her zaman en derinden hissettiklerini belirtti.

Türk denizcilik tarihi açısından en kara günlerden birinin 1 Mart 1958 tarihi olduğunu vurgulayan Ellibeş, şu ifadeleri kullandı:

"İzmit Körfezi'nin iki yakası arasında ulaşımı sağlayan Üsküdar Vapuru, 1 Mart 1958 tarihinde çoğunluğu öğrencilerden oluşan yüzlerce yolcusuyla birlikte batarak hepimizi büyük bir acıya boğdu. Bugün bile bu acıyı en derin duygularla hissediyoruz. Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybeden hemşehrilerimizi bir kez daha rahmetle anarken, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

"Faciadan yalnızca 40 kişi kurtulabildi"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de bu büyük faciayla kentteki her eve ateş düştüğünü hatırlattı.

Kazada hayatını kaybedenleri rahmet ve saygıyla andığını belirten Hürriyet, şunları kaydetti:

"Giden her can evlattı, anneydi, babaydı, komşuydu, öğrenciydi, öğretmendi, esnaftı, hepimizden bir parçaydı. Körfez sularının can pazarına dönüştüğü faciadan yalnızca 40 kişi kurtulabildi. Bu kentin acısı çok, bu kentin kaybı çok, İzmit'imizin unutmaması ve unutturmaması gereken maalesef çok fazla acı hatırası var. Cumhuriyet tarihinin en büyük sivil deniz kazasına tanıklık eden, acısını en derinden yaşayan kentin evlatlarıyız. Bu acı hatıralardan ders çıkartarak bir daha böyle faciaların yaşanmaması için kenetlenmeliyiz. Rabb'im bir daha bu kente böyle acılar yaşatmasın."