Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybedenler anıldı

6 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde, cumhuriyet tarihinin en büyük deniz kazalarından Üsküdar Vapuru faciasının 62. yılı nedeniyle anma törenleri düzenlendi.

Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybedenler anıldı, System.String[]

Kocaeli'nin Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde, cumhuriyet tarihinin en büyük deniz kazalarından Üsküdar Vapuru faciasının 62. yılı nedeniyle anma törenleri düzenlendi.

İzmit ile Değirmendere arasında sefer yapan Üsküdar Vapuru'nun 1 Mart 1958'de fırtına nedeniyle batması sonucu, çoğunluğu İzmit Lisesi ve İzmit Sanat Okulu öğrencilerinden oluşan 400'e yakın kişi yaşamını yitirdi.

Karamürsel Vapur İskelesi Meydanı'nda düzenlenen anma törenine, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Eroğlu, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kazada hayatını kaybedenler için denize karanfil bırakıldı, Karamürsel Su Altı Sporları Derneği (KARSAD) üyeleri tarafından da denizden "1 Mart Üsküdar Vapuru Faciasını Unutmuyoruz" yazılı pankart çıkartıldı.


Karamürsel Bey Anıtı önündeki programda ise İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Öte yandan CHP Karamürsel İlçe Kadın Kolları tarafından helva dağıtıldı.

-Gölcük

Gölcük Şehitler Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına, Kaymakam Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Yücel Akçay, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel, MHP İlçe Başkan Vekili Necati Erdurmuş, İYİ Parti ilçe Başkanı İsmail Aynacı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, hayatını kaybedenlerin mezarına gül bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Kaymakam Cengiz Karabulut, yaptığı konuşmada, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

"Üsküdar Vapuru faciasının, cumhuriyet tarihinin en büyük deniz kazalarından biri olduğunu vurgulayan Karabulut, şunları söyledi:

"Kazada hayatını kaybedenlerin, önemli bir kısmı öğrencilerden oluşmaktaydı. O yıllara baktığımızda, liseler her ilçede yoktu. Gölcük'te de gençlerimiz eğitim ve öğretim alabilmek için İzmit'te gidiyorlar. 1 Mart 1958 yılında gençlerimiz öğrenim gördüğü okuldan eve dönerken yaşanan elim deniz kazasında şehit oldular. Kendilerine Allah'tan rahmet dilerim."

Daha sonra Gölcük Müftülüğü vaizi Adnan Yıldız Kur'an-ı Kerim okudu.

Karamürsel, Üsküdar, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:36 Kaynak: AA
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