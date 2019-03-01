Son Dakika Haberleri: Üsküdar Vapuru Faciasında Ölenler Törenle Anıldı

Üsküdar Vapuru Faciasında Ölenler Törenle Anıldı

51 dakika önce

İzmit Körfezi'nde 1 Mart 1958 tarihinde içinde çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu 600'e yakın yolcusuyla İzmit İskelesi'nden hareket ettikten bir süre sonra olumsuz hava koşuları nedeniyle batan Üsküdar Vapuru'nda hayatını kaybeden 392 kişi İzmit, Gölcük ve Karamürsel'de düzenlenen...

İzmit Körfezi'nde 1 Mart 1958 tarihinde içinde çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu 600'e yakın yolcusuyla İzmit İskelesi'nden hareket ettikten bir süre sonra olumsuz hava koşuları nedeniyle batan Üsküdar Vapuru'nda hayatını kaybeden 392 kişi İzmit, Gölcük ve Karamürsel'de düzenlenen törenlerle anıldı. Törenlerde vatandaşlar hayatını kaybedenler için dua ederek, denize karanfil bıraktı.

Türk denizcilik tarihinin en büyük deniz facialarından biri olarak kabul edilen faciada 600'e yakın yolcusuyla İzmit İskelesi'nden hareket eden Üsküdar Vapuru, denizde fırtınanın başlamasıyla battı. Çoğunluğunu lise öğrencisi olan 392 kişi boğularak hayatını kaybetti. Yolcuların yardımına Gölcük açıklarında demirli bulunan Donanma Komutanlığı'na bağlı savaş gemileriyle bir denizaltı yetişti. Bu yardımlarla birçok yolcu denizden alınarak boğulmaktan kurtarıldı. Meydana gelen faciada 392 kişi boğularak veya donarak hayatını kaybetti. Facianın 61'inci yıldönümünde İzmit, Gölcük ve Karamürsel'de düzenlenen törenlerle hayatını kaybedenler anıldı. İzmit'te düzenlenen törene İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği ve İzmitliler Derneği ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vapur iskelesi önünde toplanan grup faciada hayatını kaybedenlerin anısına iskeleden denize karanfil attı.

Düzenlenen anma törenine katılan olayın görgü tanığı 81 yaşındaki Yaşar Pekdemir, o gün sahil kenarında bulunan bir inşaatta çalışırken olayı gördüğünü ifade ederek, yaralıları kurtarmak için arkadaşlarıyla beraber yardıma koştuklarını söyledi. Olay günü İzmit Körfezi'nde çok büyük bir fırtınanın da olduğunu belirten Pekdemir, şöyle konuştu

Ben inşaatta çalışıyordum paydos ettiğimiz sırada camdan dışarıyı seyrediyorduk. Yanımdaki arkadaşım bana dönerek gemi batacak dedi. Gemiye baktığımda gemi bir yatıyor bir kalkıyordu, o anda gemi bir anda battı. Yanımdaki arkadaşlarımızla birlikte biz de sahile gittik. Sahilde bulunan fabrikanın 2 tane botu vardı o botlarla gittiler oradan 3-5 kişiyi bota alarak sahile getiriyorlardı. Kıyıya getirebildiklerimizi hastaneye göndermeye çalışıyorduk. Belki de o gün 50'den fazla insanı karaya çıkarabildik ama çoğu donarak öldü. Hepimiz için çok acı bir gün olmuştu.

KARSAD ÜYELERİ DENİZDEN PANKART AÇTI

Facianın 61'inci yıldönümünde Karamürsel Vapur İskelesi Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde Karamürsel Su Altı Sporları Derneği (KARSAD) üyelerinden oluşan dalgıç ekibi Karamürsel sahilinde dalış yaptı. Yapılan dalışın sonunda denizden üzerinde '1 Mart Üsküdar Faciasını unutmuyoruz' yazılı pankart açtı. Tören Karamürsel sahilinden denize karanfil ve çelenk bırakılmasıyla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:01 Kaynak: DHA

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