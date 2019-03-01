Üsküdar Vapuru Faciasında Ölenler Törenle Anıldı

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Ölen Annesinin Acısına Dayanamayıp Kendisini Tavana Asan Talihsiz Genç, Geride Bir Cümlelik Not Bıraktı

Sürücünün Çarpıp "Ne Olur Ölme" Diye Başında Ağladığı Genç Kız Yaşamını Yitirdi