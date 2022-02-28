"Üsküdar Vapuru" faciasının 64. yılı - Son Dakika
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"Üsküdar Vapuru" faciasının 64. yılı

28.02.2022 13:47
"Üsküdar Vapuru" faciasının 64. yılı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, cumhuriyet tarihinin en büyük deniz kazalarından "Üsküdar Vapuru" faciasının 64. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, cumhuriyet tarihinin en büyük deniz kazalarından "Üsküdar Vapuru" faciasının 64. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, 1 Mart 1958 tarihinde Üsküdar Vapuru'nun İzmit Körfezi'nde battığını, 392 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatarak, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, sağ kalanlara da sabırlar diledi.

Vapurdaki yolcularının çoğunluğunun, İzmit'te okuyan Gölcük ve Karamürselli öğrenciler olduğuna işaret eden Büyükakın, şunları kaydetti:

"Batan Üsküdar Vapuru'nun acısı, kent dimağındaki yerini hala koruyor. Üsküdar faciasının acısını hala içimizde yaşıyoruz. Kocaeli tarihindeki büyük bir felaketin yıl dönümü. Türk denizcilik tarihindeki en büyük deniz kazalarından birisi olan Üsküdar faciasında, yaşamlarını yitirenleri bir kez daha rahmetle saygıyla anıyoruz. Her zaman kalbimizde hissettiğimiz Üsküdar Vapuru yolcuları, bu kentin hafızasında ilelebet yaşayacaklar. Bu acıları, rabbim milletimize bir daha yaşatmasın. Üsküdar deniz faciasının seneyi devriyesinde, hayatını kaybeden hemşehrilerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum."

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Tahir Büyükakın, Cumhuriyet, Kocaeli, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Üsküdar Vapuru' faciasının 64. yılı - Son Dakika


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