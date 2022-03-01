"Üsküdar Vapuru" faciasının 64. yılı - Son Dakika

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, cumhuriyet tarihinin en büyük deniz kazalarından "Üsküdar Vapuru" faciasının 64. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğusel, mesajında, 64 yıl önce İzmit- Gölcük seferini yapan Üsküdar Vapuru'nun şiddetli rüzgar sebebiyle Derince yakınlarında battığını anımsattı.

Türkiye tarihinin en ölümcül sivil deniz kazasında, çoğunluğunu Gölcüklü öğrencilerin oluşturduğu 392 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini hatırlatan Doğusel, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak yaşamını yitiren vatandaşları rahmetle andıklarını, böyle acı olayların bir daha yaşanmamasını ümit ettiklerini belirtti.

Doğusel, mesajında şunları kaydetti:

"Gölcük ve Karamürsel'de lisenin olmadığı, kara ulaşım vasıtaları kısıtlı olduğu için vatandaşların vapur yolculuklarını tercih ettiği yıllardı. 1 Mart 1958'de ise İzmit'te yarım günlük eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, bu deniz yolculuklarından birinde asla hafızalardan çıkmayacak acı bir olayla karşı karşıya geldi. Yolcuların büyük bölümü, İzmit Lisesi ve İzmit Sanat Okulu öğrencileriydi. Bu sebeple 1 Mart, hem Türk denizcilik tarihi hem de Kocaeli açısından hüzünle hatırlayacağımız bir tarihtir. 1 Mart bizler için baharın gelişinin müjdesi değil, bir yas günüdür."