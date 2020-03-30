Üsküdar ve Kadıköy sahili boş kaldı - Son Dakika

Üsküdar ve Kadıköy sahili boş kaldı
6 saat önce
İstanbul'da vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında haftanın ilk günü evlerinden çıkmadı.
İstanbul'da vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında haftanın ilk günü evlerinden çıkmadı.
Normal günlerde kalabalık olan Üsküdar sahili, Salacak ve Kadıköy sahilinde bugün sessizlik hakim. Vatandaşların, büyük ölçüde "evde kal" uyarısına riayet ettiği görülürken, sahiller sessizliğe büründü.
Öte yandan İETT duraklarında da yoğunluk görülmezken, toplu taşıma araçlarını kullananların azaldığı ve trafik yoğunluğunun da haftanın ilk günü olmasına rağmen düştüğü gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:01 Kaynak: AA
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