Üsküdar Zabıtasından İstanbul Büyükşehir Belediye Ekiplerine Saldırı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yetki alanında olan bölgede İBB Miras ekipleri Atatürk Anıtı'nı onarmak istedi. Üsküdar Belediyesi zabıtalarının müdahalesi üzerine İBB zabıtaları ile Üsküdar zabıtaları arasında yumruklu kavga çıktı. Kalabalık gelen Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri, İBB personelini darp etti. Polisin müdahale ederek tarafları ayırdığı kargaşa sırasında İBB araçları zarar gördü.

İstanbul Üsküdar'da Salacak Sahili'nde yer alan, İSPARK'a ait otopark olan alanda Atatürk Anıtı'nın onarılması ve etrafının temizlenmesi amacıyla İBB Miras ekibi tarafından bugün çalışma yapılmak istendi.

İBB'nin ve Üsküdar Belediyesi'nin yetki iddia ettiği alan için İBB tarafından gerçekleştirilmek istenen çalışmaya Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri müdahale etti. Bunun üzerine Üsküdar Belediyesi ve İBB'ye bağlı zabıta ekipleri arasında başlayan gerginlik yumruklu arbedeye dönüştü. İBB ekiplerinin Üsküdar Belediyesi zabıtası tarafından darp edildiği olaya polis müdahale ederek tarafları ayırdı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polisler tarafları ayırdı. Yaşanan arbedede İBB araçlarına da hasar verildi.

Arbede sırasında Üsküdar Belediyesinin sivil giyimli şapkalı bir personelinin İBB ekiplerinin getirdiği saclar için Üsküdar zabıtasına "Alın bunları" diye bağırması dikkat çekti.

İki tarafın ekiplerinin buradaki bekleyişleri halen sürüyor.