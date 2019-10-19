Son Dakika Haberleri: Üsküdarlı Beşiktaşlılar Serdal Adalı'ya destek gecesi düzenledi
Son Dakika Spor Üsküdarlı Beşiktaşlılar Serdal Adalı'ya destek gecesi düzenledi

Üsküdarlı Beşiktaşlılar Serdal Adalı'ya destek gecesi düzenledi

1 saat önce

Üsküdar Beşiktaşlılar Derneği Başkanı İlhami Zülfikaroğlu, Büyük Beşiktaş için kulübün menfaatleri doğrultusunda destek verdikleri Serdal Adalı'nın başkan olacağına inandıklarını söyledi.

Üsküdarlı Beşiktaşlılar Serdal Adalı'ya destek gecesi düzenledi, System.String[]

Üsküdar Beşiktaşlılar Derneği Başkanı İlhami Zülfikaroğlu, Büyük Beşiktaş için kulübün menfaatleri doğrultusunda destek verdikleri Serdal Adalı'nın başkan olacağına inandıklarını söyledi.


Çok sayıda iş ve spor dünyasından önemli isimlerin katıldığı gecede şampiyonluk marşları söylendi.


Serdal Adalı, Beşiktaş, Üsküdar, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:11 
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