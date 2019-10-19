Üsküdarlı Beşiktaşlılar Serdal Adalı'ya destek gecesi düzenledi
1 saat önce
Üsküdar Beşiktaşlılar Derneği Başkanı İlhami Zülfikaroğlu, Büyük Beşiktaş için kulübün menfaatleri doğrultusunda destek verdikleri Serdal Adalı'nın başkan olacağına inandıklarını söyledi.
Üsküdar Beşiktaşlılar Derneği Başkanı İlhami Zülfikaroğlu, Büyük Beşiktaş için kulübün menfaatleri doğrultusunda destek verdikleri Serdal Adalı'nın başkan olacağına inandıklarını söyledi.
Çok sayıda iş ve spor dünyasından önemli isimlerin katıldığı gecede şampiyonluk marşları söylendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:11
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