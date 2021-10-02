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Üsküdarlı gençler müftü ve imamlarla "iki teker iki dünya" sloganıyla pedal çeviriyor - Son Dakika

Üsküdarlı gençler müftü ve imamlarla "iki teker iki dünya" sloganıyla pedal çeviriyor

02.10.2021 11:07
Üsküdarlı gençler müftü ve imamlarla

"İki teker iki dünya" sloganıyla her pazar bisikletleriyle sabah namazına giden gençler, namaz çıkışında Üsküdar Müftüsü ve imamlarla birlikte tarihi camileri gezip İstanbul'un en güzel noktalarına pedal çeviriyorlar.

"İki teker iki dünya" sloganıyla her pazar bisikletleriyle sabah namazına giden gençler, namaz çıkışında Üsküdar Müftüsü ve imamlarla birlikte tarihi camileri gezip İstanbul'un en güzel noktalarına pedal çeviriyorlar.

Tüm yaz boyunca pazar günü devam eden etkinliklere katılan onlarca genç, sabahın erken saatlerinde kalkıp spor yapmanın ve pandemi döneminde fazla görüşemedikleri arkadaşlarıyla birlikte yeni yerler keşfetmenin mutluluğunu yaşıyor.

Her pazar 40'tan fazla genç, Üsküdar'ın farklı camilerinde sabah namazını kıldıktan sonra Üsküdar Müftüsü Esat Yapıcı'nın önderliğinde cami imamlarıyla birlikte 50-60 kilometreye varan zorlu yolları katederek başta camiler olmak üzere tarihi yapıları keşfediyor.

Her hafta farklı bir güzergahta pedal çeviren ekip, organizasyon kapsamında İstanbul'u anlatan kitaplarla da tarih dolu şehri daha iyi tanıma fırsatı buluyor.

"Bisikletin iki tekerini iki dünyaya benzetiyoruz"

Pazar günleri düzenlenen turlar kapsamında önce Çamlıca Camisi'ni ardından Üsküdar üzerinden Hafıza 15 Temmuz Müzesini ziyaret eden yaklaşık 40 kişilik ekibe Üsküdar Müftüsü Esat Yapıcı ve Üsküdar Şemsi Sivasi Camii imamı Raif Baytar önderlik etti.

Müftü Esat Yapıcı, sabah namazından sonra bisikletle yapılan spor, gezi ve tarih merakıyla harmanlanmış etkinliği AA muhabirine anlattı.

"Bisikletin iki tekerini iki dünyaya benzetiyoruz." diyen Yapıcı, "Cami gençleri ve hocalarımızla birlikte caminin asıl fonksiyonunun sadece namaz kılınan bir yer değil aynı zamanda sosyal amaçlı bir merkez olduğunu göstermek için bu organizasyonu yapıyoruz." dedi.

"İstanbul'u yaşamaya ve tanıtmaya çalışıyoruz"

Yapıcı, turlar kapsamında şimdiye kadar sabah namazının ardından sahildeki tüm camileri ziyaret ettiklerini belirterek, bisiklet turunun yanında Yahya Kemal Beyatlı'nın "Aziz İstanbul" ve Haluk Dursun'un "İstanbul'da Yaşama Sanatı" kitaplarını okuduklarını söyledi.

Gençlerin camilere gelmesinin önemli olduğunu anlatan Yapıcı, şunları kaydetti:

"Camiler sadece yaşlıların geldiği bir yer olmamalı. Gençlerin de haftanın yorgunluğunun ardından erkenden kalkarak bisikletiyle camiye gelmeleri ve hocalarımızla tura katılmaları bizim için çok önemli. Dünyanın başkenti İstanbul'da İstanbul'u yaşamaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. İstanbul'un incisi Üsküdar'da da gençlerimizle tarihimizi, kültürümüzü, dinimizi, imanımızı, Kur'an-ı Kerim'imizi 'iki bisiklet iki dünya' sloganıyla öğrenmeye ve öğretmeye çalışıyoruz."

"Turlar sayesinde İstanbul'u daha iyi tanıyorum"

Tura katılan gençlerden Enes Keniş, turlara 4 aydır katıldığını belirterek, "Sabah namazının ardından 35-40 kişi tur yapıyoruz. Çok eğlenceli oluyor. Turlara katıldığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Tura katılan gençlerden Faik Deniz de her sabah saat 05.00'de kalkıp camiye gittiklerini, ilk başlarda bisiklet turunda zorlandığını söyledi.

Zamanla erken kalkmaya ve uzun bisiklet yolculuklarına alıştığını anlatan Deniz, "Güne antrenman yaparak başlıyoruz. Pazar günleri evde yapacak bir şey olmuyordu. Pazar gününü güzel geçiriyorum. Uzun zamandır hareket etmiyordum, benim için de başlangıç oldu. Okulların açılmasıyla birlikte de sürekli hareket halinde olduk. Turlar sayesinde İstanbul'u daha iyi tanıyorum, tarih ve kültürünü daha çok araştırıyorum." diye konuştu.

İstanbul, Üsküdar, Namaz, Müftü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üsküdarlı gençler müftü ve imamlarla 'iki teker iki dünya' sloganıyla pedal çeviriyor - Son Dakika


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