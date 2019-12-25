Üsküdarlı hentbolcu kızlar alkışlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Üsküdarlı hentbolcu kızlar alkışlanıyor - Son Dakika Spor

Üsküdarlı hentbolcu kızlar alkışlanıyor

6 saat önce

Gençlere sporu sevdirmek ve spora kazandırmak için bir çok branşta faaliyete geçtiklerini belirten Saka şöyle konuştu "Yıllardır devam eden Hentbol branşımızda bunlardan bir tanesi.

Üsküdarlı hentbolcu kızlar alkışlanıyor, System.String[]

Gençlere sporu sevdirmek ve spora kazandırmak için bir çok branşta faaliyete geçtiklerini belirten Saka şöyle konuştu "Yıllardır devam eden Hentbol branşımızda bunlardan bir tanesi. Bu yıl A Takım seviyesinde tamamı yerli ve Alt Yapıdan çıkan oyuncularımızla mücadele ederek çok önemli bir işi gerçekleştiriyoruz. Yine alt kategorilerdeki takımlarımızda Gençler ve Küçükler takımlarımız şampiyonluğa ulaştı. Bu ülkenin gençlerine destek olmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Bu süreçlerde bizlere desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sn. Hilmi Türkmen'e de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu başarıyı elde eden hocalarımıza sporcularımıza ve kıymetli velilerimizi de emeklerinden dolayı kutluyor, iyi ki Üsküdar var diyorum." dedi.


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:49 
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