Son Dakika Haberleri: Uskumru Bolluğu Fiyatlara Yansıdı

Uskumru Bolluğu Fiyatlara Yansıdı

1 saat önce

Denizlerde avlanma sezonunun sonuna doğru bollaşan uskumru, fiyatıyla balıkçı tezgahlarını şenlendirdi.

Uskumru Bolluğu Fiyatlara Yansıdı, System.String[]
Denizlerde avlanma sezonunun sonuna doğru bollaşan uskumru, fiyatıyla balıkçı tezgahlarını şenlendirdi.

Sezon boyunca kilogramı ortalama 25 liradan satılan uskumrunun fiyatı, bolluk nedeniyle 15 liraya kadar düştü.


Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Feridun Bisteren, AA muhabirine, tezgahları hareketlendiren uskumrunun fiyatıyla hem satıcıyı hem de alıcıyı mutlu ettiğini söyledi.

Vatandaşların ucuzlayan uskumruya ilgi gösterdiğini belirten Bisteren, "Sezonun bitimine kısa bir süre kala uskumru bol çıkmaya başladı. Karadeniz uskumru tezgahlarımızı süslüyor. Güzel bir talep var. Uskumru çok lezzetli ve faydalı bir çeşit. Daha önceden kilosunu 25 liraya sattığımız uskumruyu 15 liraya satıyoruz. Hamsi sezonu kapandığı için vatandaşlarımız uskumruya ilgi gösteriyor. Bol bol taze balık yemeleri için vatandaşları pazara davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Uskumru bereketi yaşanıyor"

Balıkçı Hamza Köksoy da uskumrunun kilogram fiyatının daha da düşmesini beklediklerini belirtti.


Tezgahlarda uskumru bereketi yaşandığını ifade eden Köksoy, "Tezgahların en lezzetli ve en ucuz balığı şu anda uskumru. Bolluk olunca fiyatı düştü. Ucuz olunca vatandaş talep gösteriyor. Satışlardan memnunuz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:04 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
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