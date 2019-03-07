Son Dakika Haberleri: Uskumruköylüler 5 Yıldır Okul Bekliyor

Uskumruköylüler 5 Yıldır Okul Bekliyor

1 saat önce

Sarıyer'in Uskumruköy mahallesi sakinleri, okul inşası için bağışlanan paranın iade edilmesini istiyor.

Sarıyer'in Uskumruköy mahallesi sakinleri, okul inşası için bağışlanan paranın iade edilmesini istiyor.
Uskumruköy mahallesi muhtarı Halil Özkaya, Sarıyer'e bağlı köy statüsünde iken hayırsever bir işadamı tarafından okul inşası için bağışlanan paranın köyün mahalle statüsüne geçirilmesi ile Sarıyer Belediyesi hesabına aktarıldığını söyledi.

Özkaya, köye ilkokul ve ortaokul inşa edilmesi için bağışlanan 4 milyon 328 bin TL'nin aradan 5 yıl geçmesine rağmen köye iade edilmediği gibi söz verilen okulun da yapılmadığını belirtti.
Uskumruköy sakinleri de çocuklarını kendi imkanları ile kiraladıları servislerle çeşitli bölgelerdeki okullara göndermek zorunda kaldıklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:40 Kaynak: AA

Sarıyer, Güncel
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