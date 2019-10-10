Üsküp'te Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu

Kuzey Makedonya'nın Başkenti Üsküp'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okundu.



Kuzey Makedonya'nın Başkenti Üsküp'teki Murat Paşa Camii'nde bugün sabah namazı öncesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okundu.



Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği Dini Hizmetler Müşaviri Murat Alkan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin her tarafta hem soydaş hem dindaş hem de kardeşlerinin olduğunu gösterebilmek için beraber dua ettik. Türkiye denince Balkanlar'da herkesin yüreğinde bir hareketlenme, bir sevinç emaresi oluşur" ifadelerini kullandı. Alkan, Türkiye'nin tüm camilerinde Fetih Suresi okunması geleneğini, bir dostluk nişanesi olarak Üsküp'e de taşıdıklarını vurguladı. - ÜSKÜP