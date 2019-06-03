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Üsküp'te Bayram Kandillerinin Tren Yolculuğu

48 dakika önce

Kuzey Makedonyalı çocuklar, geleneksel "Bayram Kandilleri" etkinliğiyle Ramazan Bayramını karşıladı.

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Kuzey Makedonyalı çocuklar, geleneksel "Bayram Kandilleri" etkinliğiyle Ramazan Bayramını karşıladı.

Kuzey Makedonya'daki Müslümanların geleneği olan Ramazan Bayramı arifesinde "Bayram Kandilleri" programı bu yıl da Üsküp'teki çocukların yüzünü güldürdü. Mustafa Paşa Camii önünde trene binmeyi sabırsızlıkla bekleyen çocuklar, trenin gelmesiyle beraber saniyeler içinde trenin vagonlarını doldurup yola çıkmak için hazır durumda bekledi. Trenin yola çıkmasıyla birlikte şehir turu atan çocuklar, daha bugünden bayramın gelişini kutladılar.

Üsküp Türk Çarşısında bulunan Murat Paşa Camii önünde turu bitiren çocuklar, çarşıya bayram şarkılarıyla ve bayram tebrikleriyle girerek insanların yüzünde gülümsemelere sebep oldu.

Cami önünde düzenlenen fotoğraf sergisi ise hem büyüklerin hem de çocukların ilgisini çekti. Halk oyunlarıyla ortamı şenlendiren Emin Duraku korosundaki çocuklar ise büyük bir ilgiyle izlendi.

Programın ardından organizasyonu gerçekleştiren Vizioni-M Derneği yetkilileri, katılan tüm çocuklara bayram paketleri dağıttı.

Bayram Kandilleri programını Vizioni-M derneği 2004 yılından beri Ramazan Bayramı münasebetiyle düzenliyor, ancak 2011 yılından bu yana programı her yıl aralıksız düzenliyor ve bununla birlikte Bayram Kandillerinin tren yolculuğu, Üsküp'te Ramazan Bayramının sembolü haline geldi. - ÜSKÜP
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:10 Kaynak: İHA
Üsküp, Güncel
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