Son Dakika Haberleri: Üsküp'te Mehmetçik için Fetih Suresi okundu
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Üsküp'te Mehmetçik için Fetih Suresi okundu

1 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kuzey Makedonya'da sabah namazı öncesinde Fetih Suresi okundu.

Üsküp'te Mehmetçik için Fetih Suresi okundu, System.String[]

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kuzey Makedonya'da sabah namazı öncesinde Fetih Suresi okundu.

Başkent Üsküp'teki Murat Paşa Camisi'nde okunan Fetih Suresi'nin ardından Mehmetçik'in muzaffer olması için dua edildi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sadece Türkiye'den ibaret olmadığını göstermek için bir araya geldiklerini ve Fetih Suresi okuduklarını söyledi.

Alkan, Türkiye'nin her tarafta hem soydaş hem dindaş hem de kardeşlerinin olduğunu gösterebilmek için beraber dua ettiklerini belirterek, "Türkiye denince Balkanlar'da herkesin yüreğinde bir hareketlenme, bir sevinç emaresi oluşur." dedi.

Gençlerden, halktan ve esnaftan duaya ciddi bir katılım olduğunu kaydeden Alkan, Türkiye'nin tüm camilerinde Fetih Suresi okunması geleneğini, bir dostluk nişanesi olarak Üsküp'e de taşıdıklarını sözlerine ekledi.

Makedonya, Türkiye, Üsküp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:36 Kaynak: AA
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