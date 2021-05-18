Üsküp'te milliler finalde

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Serbest Stilde Erhan Yaylacı ve Anıl Berkan Kılıçsallayan tüm rakiplerini yenerek altın madalya için güreşmeye hak kazandı.

92 kiloda Erhan Yaylacı ilk turda İsrailli rakibi Shabtai'yi (10-0) öndeyken tuşla yendi çeyrek finalde Moldovalı Gheorghe'yı da (8-1) öndeyken tuşla yendi. Yarı finalde Dünya Gençler Şampiyonu Gürcü Miriani'yi (6-2) yenerek finale yükseldi. Güreşçimiz finalde Azerbaycanlı Osman Nurmagemodov ile karşılaşacak.

125 kiloda Anıl Berkan Kılıçsallayan ilk turda Arnavut rakibi Paris Karepi'yi (4-1) çeyrek finalde Bulgar rakibi Georgi İvanov'u (4-0) öndeyken tuşla yenerek çıktığı yarı finalde Azerbaycanlı Vahit'yi 4-3 yenerek finale yükseldi. Güreşçimiz finalde Rus rakibi Atsamaz Tebloev ile karşılaşacak.

61 kiloda Emrah Ormanoğlu çeyrek finalde İsviçreli Nino'yu (8-5) yendi yarı finalde Ermeni rakibi Razmik Papikyan'a (3-0) yenildi. Bronz Madalya için Ukraynalı Artem Kryvenko ile karşılaşacak.

74 kiloda İsa Demir çeyrek finalde Ermeni Hrayr Alikhanyan'a (4-2) öndeyken kendi oyunuyla yenildi. Ermeni güreşçi yarı finalde Yunan Georgios Kougıoumtsidis'i tuşla yendi. Güreşçimiz repesajda Avusturyalı Simon Marchl ile karşılaşacak. Rakibini yenerse Bronz Madalya için Yunan rakibi Georgios Kougıoumtsidis ile karşılaşacak.

86 kiloda Emre Çiftçi de çeyrek finalde Rus rakibi Amanula (8-2) yenildi. Rus güreşçi finale yükseldiği güreşçimiz repesajda Macar Patrik ile karşılaşacak. Rakibini yenerse bronz madalya için Moldovalı Andrian Grosul ile karşılaşacak. - İSTANBUL