TRT Balkan Dijital Haber Platformu'nun tanıtımı yapıldı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, TRT Balkan Dijital Haber Platformu'nun tanıtım programı düzenlendi.

Eski Üsküp Çarşısı'nda bulunan Kurşunlu Han'da düzenlenen programa Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Genel Müdür Yardımcıları Ömer Faruk Tanrıverdi, Muhammed Ziyad Varol, Fethi Fahri Kaya, Mustafa Malkoç'un yanı sıra siyasiler, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Program kapsamında TRT Balkan tarafından hazırlanan tanıtım videoları ve röportajları gösterildi.

TRT Genel Müdürü Sobacı, burada yaptığı konuşmada, gönül coğrafyalarında ayrı bir yer tutan Rumeli, Evlad-ı Fatihan diyarı Üsküp'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kuzey Makedonya başta olmak üzere, Balkan coğrafyası ile Türkiye'nin güçlü ilişkisinin her şeyden önce sağlam bir gönül bağından teşekkül ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin Balkanlar'da gerçekleştirdiği çalışmalar ve söylemleriyle, bölgenin kalkınmasını, refahını ve huzurunu öncelediğini her fırsatta ortaya koyduğunu vurgulayan Sobacı, "TRT olarak biz de 2015 yılında Üsküp'te açtığımız temsilciliğimizle bölgedeki kurumsal varlığımızı, kamu yayıncılığı doğrultusunda sürdürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk dünyasının, gönül coğrafyamızın ve yok sayılanların sesi olan TRT, Balkanlar'da hem Osmanlı bakiyesi Türkler hem de diğer kardeş halklar tarafından ilgiyle ve dikkatle takip ediliyor." diye konuştu.

TRT'nin, Balkanlar'daki etnik mozaiğin ve kültürel zenginliğin bir parçası olan soydaşlar için anavatandan bir ses, bir nefes olduğunu belirten Sobacı, TRT'ye gösterilen bu teveccühü karşılıksız bırakmamak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini aktardı.

TRT Haber, TRT Avaz ve TRT Türk gibi televizyon kanalları aracılığıyla bölgeden haberleri ekranlara taşımanın yanı sıra, Balkanlar'a özgü belgesel, gezi programı, dizi, sinema filmi gibi çeşitli içeriklerle bölgenin dünyaya anlatılmasına katkı sağladıklarını anlatan Sobacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin bölge dillerini de kapsayan 41 dil ve lehçede sürdürdüğü yayınlarına şimdi TRT Balkan dijital haber platformumuzu ekleyerek yeni bir boyut kazandırıyoruz. Geçen hafta Ankara'da düzenlediğimiz açılışla, TRT Balkan dijital haber platformumuz yayın hayatına 'Merhaba' dedi. TRT Balkan ile aramızdaki bağların daha da güçleneceğine ve bölgede habercilik alanına yeni bir soluk geleceğine inanıyorum. TRT Balkan, Balkan dillerindeki yayınlarıyla içerden bir ses olmanın yanı sıra, bölgenin hem Türkiye'ye hem de dünyaya açılan yeni yüzü olacaktır. Platformumuz, aynı zamanda kalbinin bir parçasını buralarda bırakarak Anadolu'ya göç eden ve Balkanlar'ı ilgiyle izleyen yüzbinlerce Rumeli göçmeni tarafından da takip edilecek."

Balkanlar'ın, yüzyıllar boyu kardeşçe yaşama kucak açmış bir coğrafya olduğuna işaret eden Sobacı, Balkanlar'ın kadim şehri Üsküp'te, Türkler, Makedonlar, Arnavutlar ve Boşnakların birlikte yaşadığının altını çizdi.

Bu doğrultuda TRT Balkan'ı bu çeşitliliğe uygun olarak bölge dillerini kapsayacak şekilde hayata geçirdiklerini anlatan Sobacı, "Makedonca, Arnavutça ve Boşnakça, Hırvatça, Sırpça dillerinde yayın yapan TRT Balkan, inanıyorum ki özel haberleri ve özgün içerikleriyle TRT'nin bilgi, birikim ve tecrübesini yansıtacak ve Balkan medyasına dijital yayıncılıkta öncülük edecek. TRT Balkan, ülkelerimiz arasındaki güçlü siyasi, ticari, eğitim ve kültürel ilişkilerimize enformasyon köprüsü kurarak katkı sağlayacaktır. Günümüzde medyanın önünde duran en büyük sorun olan dezenformasyonla mücadeleye destek verecek, hakikatin peşinde koşan ve doğruyu hızlı bir şekilde verme gayretinde olan TRT haberciliğinin bölgedeki temsilcisi olacaktır." ifadesini kullandı.

"Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Balkan ülkelerine her alanda desteğini sürdürmüş"

Büyükelçi Sekizkök de, bir dünya markası olan TRT'nin habercilik ve yayıncılık alanındaki birikimini, tecrübesini ve kalitesini yeni bir atılımla Balkanlara aktarmasını kutlamak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Asırlar boyunca kardeşliklerini, akrabalıklarını, dostluklarını yaşatmaya devam ettikleri Balkanlar'ın kalbi Kuzey Makedonya'dan, kadim Üsküp'ten seslendiğini aktaran Sekizkök, "Tarih boyunca Balkanlar'ın ve bu coğrafyadaki halkların toplumsal hayatında büyük zenginlik kaynağı olan beşeri bağlarımız ve ortak kültürümüz, bundan sonra da bizleri kenetleyecektir. Bu anlayışla, Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Balkan ülkelerinde her alanda desteğini sürdürmüş, birleştirici olmuş ve bu ülkelerdeki kardeşlerinin yanında olduğunu ortaya koymuştur." sözlerini sarf etti.

Tüm zamanlardan daha büyük ve hızlı değişimlerin vuku bulduğu bir dönemde yaşadıklarına işaret eden Sekizkök, Türkiye'nin bu süreçte, savunma, sağlık ve elektronik sanayi dahil çeşitli sektörlerde birçok yeniliğin öncüsü olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin köklü kurumlarından TRT'nin kendi alanında büyük bir yeniliğe imza attığını belirten Sekizkök, "Balkan halklarına hızlı ve zengin haberciliği Balkan dillerinde ulaştıran yeni bir kapı açmıştır. TRT Balkan, bu suretle, Balkanların çok kültürlü iklimine yeni bir renk, taze bir soluk katmıştır. Bu imkanı sağladıkları için sayın TRT yöneticilerini ve onların şahsında TRT camiasını canıgönülden kutluyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Balkan türküleri konseri düzenlendi.

Bölge halkını ve bölgeyi ilgilendiren konulara küresel ölçekte yer verme hedefiyle yayın hayatına başlayan yeni dijital haber platformu TRT Balkan, Makedonca, Arnavutça, Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça yayın yapacak.

TRT Balkan, bu dilleri konuşan 30 milyonu aşkın kitleye hitap edecek.