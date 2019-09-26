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Üsküp'teki Kurşunlu Han, Yunus Emre Enstitüsüne devredildi

1 saat önce

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki önemli Osmanlı dönemi eserlerinden biri olan Kurşunlu Han'ın kullanım hakkı, Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) verildi.

Üsküp'teki Kurşunlu Han, Yunus Emre Enstitüsüne devredildi, System.String[]

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki önemli Osmanlı dönemi eserlerinden biri olan Kurşunlu Han'ın kullanım hakkı, Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) verildi.

Kurşunlu Han'ın YEE'ye teslimi münasebetiyle Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Üsküp YEE Müdürü Serhat Kula ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Genel Başkanı Hüsrev Emin bu tarihi yapıyı ziyaret etti.

Bakan İsmaili, yaptığı açıklamada, Kurşunlu Han'ın Türkiye'ye teslim edilmesi için görüşmelere 18 yıl önce başlandığını anımsatarak "Türkiye onu restore edecek ve kullanışlı bir hale getirecek." dedi.

İki ülke arasındaki anlaşmaya göre, İstanbul'da da Kuzey Makedonya'ya ait bir kültür merkezi açılacağını söyleyen İsmaili, "Bugünden itibaren bu yapı Yunus Emre Enstitüsüne devredilecek." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Kara da yapılacak restorasyon çalışmaları hakkında bilgi almak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade ederek "(Kurşunlu Han) Buradaki bütün akraba topluluklarımızın, bütün kardeşlerimizin hizmetine sunulacaktır." diye konuştu.

Kurşunlu Han'dan YEE'nin sorumlu olacağını aktaran Kara, restorasyon konusunda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) yardımlarının olacağını bildirdi.

Kara, Kurşunlu Han'da kendisini Bursa'daki Koza Han'daymış gibi hissettiğini belirterek "Bu eser aslına uygun olarak burada hizmete açılacaktır. Bir an önce inşallah bu çalışma biter ve bu güzel eser de bütün halkımızın hizmetine sunulur." dedi.

Üsküp YEE Müdürü Kula da 2020 yılı içinde restorasyonla ilgili planların ve hazırlıkların tamamlanacağını ifade ederek "Tahminlerimize göre 2 yıllık bir süre sonunda Kurşunlu Han Üsküp'e armağan edilecektir." diye konuştu.

Kula, Kurşunlu Han'ın 500 yıllık bir eser olduğunu ve Balkanlar'da bu yapıya benzer 40'a yakın Osmanlı hanı bulunduğunu sözlerine ekledi.

Makedonya, Kurşunlu, Üsküp, Han, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:16 Kaynak: AA
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