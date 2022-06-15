ÜSKÜRDAR'DA KÖPEĞİ ÇALARKEN SAHİBİNE YAKALANDI

Üsküdar 'da bir dükkan içerisinde bulunan köpeği çalan kadın, kaçmaya çalışırken köpeğin sahibi tarafından yakalandı. Köpeği çalan kişi ile köpek sahibi arasında yaşanan arbede güvenlik kemrasına yansıdı.

Olay, 10 Haziran Cuma günü Salacak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kendisine ait işyerinde çalışan Aylin Aydoğdu, malzeme almak üzere dükkanın arka bölümüne geçti. O sırada dükkana giren Gülay Küpeli isimli kadın, dükkandaki 'Betty' isimli köpeği kucağına alarak dükkandan ayrıldı. Çevredeki vatandaşların uyarmasıyla köpeğinin çalındığını anlayan Aydoğdu, köpeğini alan Küpeli'nin peşinden koştu. Kadını sokak üzerinde yakalayan Aydoğdu, Küpeli'nin elindeki köpeğini almaya çalıştı. Köpeği geri vermek istemeyen kadınla yaşanan kısa süreli arbedenin ardından Aydoğdu, köpeğini aldı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Köpeğin sahibi Aylin Aydoğdu "İçeride çalışıyordum. Burası benim kuaför dükkanım. Ben içeride çalışırken dışarıda müşterilerim vardı. Köpeğim, içeride bağlı bir şekildeydi. Müşteriden biri Aylin abla 'köpeğini kaçırıyorlar' dedi. Koşarak dışarı çıktığım da kadın köpeğimi omuzuna koymuş yoldan ileriye doğru gidiyordu. Kadını arkasından durdurdum. Köpeğimi tam almak istediğim de aramızda arbede yaşandı. Beni uzaklaştırmak için köpeğimin boğazını sıktı. O an müdahale ederek elini çektim, köpeğimi kurtarmaya çalışırken aramızda beş dakika arbede yaşandı. O sırada kadın bana vurmuş ben farkında bile değilim. O sırada köpeğimi aldım ve kendimi geriye çektim. Kadın daha sonra kaçtı. Polise haber verdim. O kadından şikayetçi oldum. Beni darp ettiği için rapor aldım. Adliyeye giderek kadın için uzaklaştırma talebinde bulundum.ödedi.

- İstanbul