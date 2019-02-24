Son Dakika Haberleri: Uslanması İçin Gönderildiği Tekvandoda Dünya Şampiyonluğu Hedefliyor

Uslanması İçin Gönderildiği Tekvandoda Dünya Şampiyonluğu Hedefliyor

1 saat önce

AİLESİNİN evde ve okulda yaptığı yaramazlıktan dolayı uslanması için gönderdiği tekvandoda şampiyonluklar kazanan milli sporcu Emre Kutalmış (18), "İlk kez büyükler dünya şampiyonasına katılacağım. Kendimden yaşça büyük ve tecrübeli insanlarla dövüşeceğim. Fakat bu benim gözümü korkutmuyor.

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AİLESİNİN evde ve okulda yaptığı yaramazlıktan dolayı uslanması için gönderdiği tekvandoda şampiyonluklar kazanan milli sporcu Emre Kutalmış (18), "İlk kez büyükler dünya şampiyonasına katılacağım. Kendimden yaşça büyük ve tecrübeli insanlarla dövüşeceğim. Fakat bu benim gözümü korkutmuyor. Dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak istiyorum" dedi.

Milli tekvandocu Emre Kutalmış, yaramaz ve hiperaktif çocuk olmasından dolayı ailesinin kendisini 4 yaşında spora başlattığını anlattı. Başarıyla dolu 14 yılda tekvandoda Avrupa ve dünya şampiyonluğu elde eden Emre Kutalmış, mayıs ayında İngiltere'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor. Antalya kampında Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin gözetiminde antrenman yapan Emre Kutalmış, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi.

Tekvandoya başlama hikayesini anlatan milli sporcu Emre Kutalmış, şöyle konuştu:

"Tekvandoya 4 yaşında başladım. Almanya'da yaşıyorduk. Ağabeyimle hiperaktif, şımarık, yaramaz, rahat durmayan çocukmuşuz. Evde sürekli kavga, gürültü. Bir nevi evde tekvando yapıyormuşuz. Ailem, ağabeyimi öğretmenlerinin tavsiyesiyle spora başlattı. Ben de ağabeyimi kıskanarak tekvandoya başladım. 14 yıldır tekvando yapıyorum. Bu süreçte gençler dünya ve Avrupa şampiyonluğu kazandım. Ümitlerde de Avrupa şampiyonluğu kazandım, Akdeniz Oyunları'nda üçüncülük elde ettim."

Dünya şampiyonasına katılmayı hedeflediğini vurgulayan Emre Kutalmış, "Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve dünya şampiyonluğunu kazanmak istiyorum. İlk kez büyükler dünya şampiyonasına katılacağım. Kendimden yaşça büyük ve tecrübeli insanlarla dövüşeceğim. Fakat bu benim gözümü korkutmuyor. Biz de çok güzel çalışıyoruz. Dünya şampiyonasında final oynamayı hedefliyorum. Altın madalya kazanmak istiyorum. En büyük hedefim 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Bu benim için en büyük onur" dedi. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:01 Kaynak: DHA

Spor
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